Terelu Campos, dispuesta a dejar Telecinco y marcharse a Antena 3: "No hay nada cerrado"

Pidió "hacer más cosas" en Mediaset: "Se lo he dicho a quien corresponde"

"Me han autorizado a poder moverme", reconoce la colaboradora de 'Viva la vida'

Terelu Campos negocia desde hace semanas con Antena 3 para incorporarse a Espejo público. La colaboradora ha sido preguntada en Viva la vida. "¿El último día de Terelu en Telecinco?", cebaba el programa durante la tarde de este sábado.

"Llegué a esta casa en 1996. En 2007 volví y llevo 12 años de forma ininterrumpida", ha dicho. "Mi casa es Telecinco. Aquí he pasado momentos felices y otros no tanto. Siempre he manifestado que quería hacer más cosas y se lo he dicho a quien corresponde como trabajadora de esta empresa". "¿A Raúl [Prieto, director de Viva la vida]?", ha preguntado Emma García. "No, a quien corresponde", ha respondido Terelu, con la mirada dirigida hacia las estancias superiores de la cadena.

"Hay una realidad: una vez se me autoriza a poder moverme y a recuperar mi profesión, también como presentadora, creo que tengo que luchar por ello", ha dicho. "Hay conversaciones pero no hay nada cerrado", ha concretado. "Sigo diciendo que mi casa es Telecinco". "Tengo proyectos. Los hay. Pero también es cierto que no hay nada cerrado", ha insistido.