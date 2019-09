Emma García: "María Teresa Campos no me dio cariño cuando llegué a Telecinco y lloré" Ecoteuve.es 7/09/2019 - 19:26 0 Comentarios

Sale en defensa de la veterana comunicadora a pesar de sus malos comienzos juntas

"No me dio una calurosa bienvenida, precisamente", recuerda la presentadora vasca

Ahora, sale en defensa de Campos: "No se merece el trato que está recibiendo"

María Teresa Campos está en el punto de mira de Sálvame. El programa lleva semanas hablando de la veterana comunicadora y estos días ha tenido que escuchar cómo Víctor Sandoval recordaba el día que, supuestamente, Campos llamó a los directivos de Telecinco para que no le dieran un programa en solitario, hace casi 20 años.

Estos ataques a María Teresa Campos han sido respondidos por Terelu en Viva la vida. "Mi madre se ha ganado el respeto por su trayectoria, pero nadie la está respetando".

"Pedí a la directiva de la productora de Sálvame [La fábrica de la tele] que mi madre merecía no estar en boca de nadie", ha relatado, lamentando que el efecto conseguido es justo el contrario.

Emma García defiende a María Teresa a pesar de sus malos comienzos: "Lloré"

En esta situación, Terelu Campos se ha encontrado con una ayuda inesperada, más que nada porque nunca había hablado en los términos que esta vez ha usado Emma García.

"Me voy a mojar", ha comenzado la presentadora de Viva la vida. "María Teresa no se merece este trato. Y lo digo yo, que no tuve, precisamente, una calurosa bienvenida de tu madre, cuando llegué a Telecinco", ha reconocido la comunicadora vasca. "Y lloré, porque yo era una niña y era sensible. La admiraba y esperaba un cariño que me lo dio".

"Desde hace años, hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero ha pasado el tiempo, hemos hablado y hemos dado la vuelta a esa situación. Y yo la quiero mucho", ha terminado Emma García, que desde hace un tiempo se lleva bien con Campos.

Esta historia era conocida por la profesión, pero nunca había sido relatada de este modo por Emma García, aunque una vez sí lo abordaron en una visita que esta última hizo al extinto Qué tiempo tan feliz.