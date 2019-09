Patricia Pardo y Javier Negre protagonizan un fuerte enganchón en directo: "¡Digo lo que me da la gana!" Ecoteuve.es 7/09/2019 - 12:00 0 Comentarios

"Son rancios, retrógrados e inhumanon", espetó la presentadora de Telecinco

Patricia Pardo, presentadora de El programa del verano, y el periodista Javier Negre se engancharon en una fuerte bronca a propósito de los festejos populares taurinos, tras la muerte de varias personas este verano.

"Cinco muertos en un verano por estas festividades rancias, retrógradas, inhumanas e innecesarias sería motivo suficiente para acabar con este tipo de costumbres", dijo la presentadora en Telecinco.

Javier Negre saltó y reprochó a Patricia Pardo sus palabras. "Hay que defender las tradiciones de nuestro país mejorando la seguridad, y si eres animalista tienes que ser animalista para todo", dijo. "De los pollos que les cortan la cabeza no dices nada; del rabo de toro que te gusta, no dices nada; de los peces que matan, tampoco", continuó el colaborador.

Patricia Pardo: "¡Digo lo que me da la gana!"

"¡Digo lo que a mí me da la gana! No voy a entrar en este juego y no voy a comparar un pescado con un toro. es absurdo", se quejó la presentadora. "Hay que ser animalista para todo. Y, si no, guardamos silencio", zanjó Negre.

"No voy a guardar silencio con este tema jamás. Es mi opinión. Lo siento por la pasión aunque debería ser más neutral", acabó Pardo.