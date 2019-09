Ortega Cano enfada a la audiencia por el relato de su accidente de tráfico en el programa de Bertín Osborne Ecoteuve.es 10:10 - 7/09/2019 0 Comentarios

"Me dio un vahído", explicó en el programa 'Mi casa es la tuya', de Telecinco

Ortega Cano fue condenado a prisión pero la juez anuló el test de alcoholemia

El Juzgado 6 de lo Penal de Sevilla condenó en 2013 a José Ortega Cano por un delito de homicidio con imprudencia grave y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria al chocar con otro vehículo a 125 kilómetros por hora en una vía limitada a 90. El conductor del otro vehículo murió y el torero quedó en estado muy grave.

Según la prueba de alcoholemia, Ortega Cano triplicaba el índice permitido por ley, pero la juez del caso lo anuló porque entendió que se había roto la cadena de custodia al extraer la sangre del torero mientras este era operado en el hospital.

Ortega Cano recordó aquel accidente durante su charla con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya. Explicó que había tenido un día cansado de trabajo, luego llevó a su hija a la casa de una amiga y, al volver, "me dio como un vahído, estaba cansado".

Fue en ese momento cuando los espectadores criticaron, a través de las redes sociales, el relato que hacía Ortega Cano ante Bertín Osborne, donde no se comentó nada referente a al alcohol y al test que después fue anulado por la juez durante el juicio.

"Cuando descubro que se había muerto una persona me quise morir yo diciendo que por qué no me había tocado a mí", confesó el diestro. "Me arrepentí, pedí perdón a la familia y cumplí mi condena", relató sobre su estancia en la cárcel.

Hay que tener MUCHA CARA para atropellar a una persona, la cual falleció en el acto, y ahora decir, que simplemente estaba muy cansado mientras conducía y que le dio un vahído.



Ortega Cano, iba a más VELOCIDAD de la permitida, y con varias COPAS de más. #MiCasaOrtegaCano — BARBÉ (@yosoybarbe) September 6, 2019

#MiCasaOrtegaCano Ortega Cano sigue justificando su accidente diciendo que le dio un mareo cuando se le detectó alcohol en sangre. Pero di abiertamente que bebiste y que fue tu responsabilidad, por Dios. Es horroroso hablar de puntillas sobre el alcohol. — WinstonWolf (@DeportesCineTv) September 6, 2019

Hoy en el programa se Bertín toca blanquear a Ortega Cano — ???? Alejandro Liam ???? (@alexliam) September 6, 2019

Pues nada, Ortega Cano lo pasó muy mal en la cafcel porque tuvo un accidente de tráfico porque era tarde y estaba agotao — Alejandro Forcelledo (@AForcelledo) September 6, 2019

#MiCasaOrtegaCano



Ortega Cano, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria.



Ortega Cano :

- Me entro como un Vahído pic.twitter.com/VhczPP4QMc — Gorka GS (@Gorkagsdlfb) September 6, 2019