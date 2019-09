Ana Pastor: "No me gusta tratar a la gente como si fuera menos inteligente que los periodistas o los políticos" Adrián Ruiz 11:23 - 9/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora, que arranca nuevo curso en La Sexta

"¿Nuevas elecciones? He aprendido a no hacer pronósticos sobre la política española"

Como productora, prepara nuevos proyectos para Atresmedia y para plataformas de pago

Ana Pastor confiesa no haber desconectado durante sus vacaciones de verano. "Para mí no es una opción, pero es algo que yo elijo", asegura. Sin embargo, la periodista sí ha descansado lo suficiente para volver a coger con fuerza las riendas de El Objetivo, programa que arranca este domingo, a las 21.30, su sexta temporada en La Sexta.

Con la política española viviendo su "día de la marmota", la presentadora ve en el Brexit "un reto periodístico interesante": "Para nosotros va a ser fundamental intentar explicar a la gente el impacto que va a tener sobre sus vidas la decisión que finalmente se tome".

Otro de los temas sobre los que este año tratará de poner el foco es el cambio climático. "Las señales que nos llegan son preocupantes", declara Pastor, que entiende que este asunto "nos obliga a escuchar a otras voces". "La lucha la están liderando los jóvenes y buscaremos ese tipo de voces", apunta la periodista.

Ana Pastor analiza para ECOTEUVE.ES la actualidad política de España, la complicada situación que atraviesa TVE y desvela los nuevos programas de televisión que prepara Newtral, su productora: "Estamos trabajando ya en algún proyecto con alguna plataforma".

¿Qué tal las vacaciones? ¿Ha logrado desconectar?

Desconectar, nunca, pero descansar, sí. La verdad es que no lo hago por obligación. Me gusta estar conectada y este año he tenido que estarlo más, ya que ahora con Newtral tengo más responsabilidades todavía. Pero bueno, sí que he descansado. Para mí, desconectar no es una opción, pero es algo que yo elijo.

¿Con qué energías afronta este nuevo curso político al encontrarnos en una situación casi idéntica a la que teníamos antes del verano?

Hay una parte que sí es un poco 'el día de la marmota', pero hay otra más complicada, que es la que se está viviendo con el Brexit. De hecho, quizá muchos no lo recuerden, pero el Brexit condicionó mucho las elecciones generales de 2016. Había preocupación en la gente por lo que pasaría con el cambio y, ahora, tanto tiempo después, seguimos enganchados a esa historia. Para nosotros, va a ser fundamental intentar explicar a la gente, se dedique a lo que se dedique y esté donde esté (en España o en el Reino Unido), el impacto que va a tener sobre sus vidas la decisión que finalmente se tome. Lo que viene va a ser interesante como reto periodístico.

Hay quienes creen, especialmente en Podemos, que Pedro Sánchez quiere elecciones. ¿Cree que ha hecho los esfuerzos suficientes para llegar a un acuerdo con Iglesias?

En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos actores políticos, yo ya no me atrevo a hacer pronósticos. Los pocos que hago los hago en Pronostika, la app que hemos lanzado en Newtral, y fíjate cuál será mi porcentaje de acierto, yo que me dedico a esto, que voy en el puesto 700 (Ríe). A la pregunta de si va a haber elecciones, yo he aprendido con los años a no apostar por nada. Estamos en los días decisivos y en el primer programa tendremos a la vicepresidenta en funciones (Carmen Calvo) tras la primera toma de contactos entre ambos partidos y quién sabe si la última.

¿Con qué novedades vuelve El Objetivo?

Hemos incorporado como subdirectora a Miriam Ruiz, que estaba con nosotros en el equipo de Newtral. Ella nos va abrir un poco más y está trabajando ya con varias obsesiones en la cabeza compartidas. Además, para nosotros, en este curso hay un tema clave que nos va a obligar a escuchar a otras voces: el cambio climático. Estamos preparando un especial en el que explicaremos a la gente qué esta pasando. Tenemos la sensación en el equipo de que esa lucha y esa preocupación la están liderando los jóvenes. Buscaremos ese tipo de voces. En España hay mucha gente que tiene discurso y vamos a intentar escucharles a lo largo del curso.

¿Veremos este año a Santiago Abascal sentándose en El Objetivo?

Nosotros queremos entrevistarle a él como a otros tantos políticos, pero luego ellos son los que deciden si acceden o no. Las entrevistas en El Objetivo son como son y hay políticos que vienen y otros que no. Hay algunos a los que les ha costado más, hay otros que nunca vinieron, como Mariano Rajoy... y Santiago Abascal está invitado como lo está el resto de líderes políticos.

¿Cree que Vox ha tocado techo tras su resultado en las elecciones del 28-A o piensa que todavía es una fuerza que puede crecer? Pues no lo sé, la verdad. Al no estar en un periodo de elecciones convocadas, la sensación que se pueda tener ahora no será la misma si al final llegamos al día 23 de septiembre sin acuerdo y vamos a nuevas elecciones. Puede pasar cualquier cosa de aquí a entonces, ya lo hemos visto estos años. Pasan cosas todo el rato y no me atrevo a hacer una predicción. Vox acaba de llegar a las instituciones y no ha dado tiempo más que a ver lo que han dicho en campaña: cuáles son sus temas preferidos y cuáles son sus obsesiones.

Predicciones aparte, ¿está España preparada para unas nuevas elecciones?

No lo sé. Han surgido en nuestro país tantas cosas en tan poco tiempo y la gente las ha ido incorporando tan normal que creo que habla muy bien de nuestra manera de adaptarnos. A veces, yo también critico esta democracia por cómo funciona, pero ¿Dónde estabas entonces? me ha ayudado a ver con perspectiva cómo tenemos una sociedad que también sabe decidir las cosas. La gente ha votado y ya el asunto no está en sus manos, por lo que esperan que los políticos estén a la altura.

En una entrevista anterior en este medio, defendía la importancia de la verificación. ¿Cala de verdad este sistema en la opinión pública?

Sí. A mí no me gusta tratar a la gente como si fuera menos inteligente que los periodistas o los políticos. La gente es igual o más inteligente y por supuesto distinguen. Un ejemplo práctico: Estos días hemos estado verificando una frase de Pablo Iglesias que decía que en España nunca había ocurrido que un partido político vetara al líder de otro. Nosotros hemos recordado entonces cuando la CUP tumbó a Artur Mas, quitaron al presidente de la Generalitat porque la CUP lo pidió y entonces llegó Puigdemont.

En su última entrevista, Iglesias ya ha matizado que "nunca un partido a nivel nacional ha vetado al líder de otro". Pues si los propios políticos se dan cuenta de que no pueden salir a hacer un discurso público basado en mentiras, siempre que tengan la intención de decir la verdad, eso es bueno para todos. La información que emitimos los periodistas y los políticos tiene que estar verificada.

Pero parece que siempre termina enterándose más gente de la fake new que de su posterior rectificación... si es que la hay, ¿no?

La velocidad de los bulos es tremenda. Vamos a hacer un especial en El Objetivo sobre los bulos más virales del verano. A mí estas semanas me ha llegado por todos lados uno muy significativo que decía que la carne mechada era de una empresa catalana. Nuestro ánimo desde Newtral es conseguir que de la misma manera que se viralizan las mentiras, se viralicen también las verificaciones. Hoy en día, es muy fácil reenviar un whatsapp y es importante que la comunidad, la gente, nos ayude a difundir la verdad y las informaciones contrastadas.

¿Cree que el nivel del discurso político se ha degradado desde al transición hasta nuestros días?

Siempre hay cierta nostalgia. Siempre que recordamos algo del pasado, lo revivimos con cierto entusiasmo. Gracias a ¿Dónde estabas entonces?, he aprendido que ni la Transición fue tan perfecta como una generación nos dice, ni tan horrible como a nosotros nos ha parecido después. Hoy en día, la gente se sorprende por las barbaridades que se dicen los políticos en el parlamento, pero poca gente se acuerda de las cosas que le decían a Adolfo Suárez. También la gente dice que los debates políticos eran mejores antes... Yo tiendo a no generalizar y a aplicarle a la nostalgia un poquito de filtro con la visión del paso de los años. Yo creo que en algunas cosas hemos ido a mejor y en otras no, pero como en todo.

El cambio climático acelerándose, una nueva crisis económica en el horizonte... ¿Ve alarmante que nos pille con esta situación política o confía en que surjan referentes capaces de coger el volante a tiempo?

Las señales que nos llegan del cambio climático, si alguien no las quiere ver, está en su derecho, pero yo creo que son preocupantes. Y sobre la posible recesión, también empiezan a llegar señales y no me preocupa sólo que llegue, sino que asfixie mucho más a la gente que todavía no se ha recuperado de la anterior. Nuestra misión está en tratar de explicarlo y de hacer ver cómo las decisiones de cualquier nivel, la 'simple' prohibición de las bolsas de plástico o las negociaciones para la formación de un gobierno, son todas políticas. Está bien que bajemos el valor y que hablemos de las cosas que cambian la vida de la gente, para bien o para mal.

Hay una serie británica en HBO que hace un buen análisis de todo esto, Years and Years. ¿Ha tenido la oportunidad de verla?

Sí y a mí no me parece una serie distópica. Me parece el mundo real. Salvo el tema de los transhumanos, todo lo demás, cambio climático, refugiados, populismos, extrema derecha... todo está ocurriendo. Parece una crónica periodística más que una serie de ficción.

Hace ya unos años que Newtral relevó a Globomedia en la producción de El Objetivo. ¿Qué balance hace del cambio? ¿Qué mejoras han implementado?

Estamos muy contentos. Newtral tiene varias áreas. Por un lado, la parte puramente televisiva, que estamos trabajando ya en algún proyecto para alguna plataforma, y luego otra de innovación en la que centramos todo el trabajo de fact checking, bulos, Transparentia... que está funcionando muy bien.

Pues bien, parece que esa energía que traíamos de hacer tele, la hemos sabido ampliar a una parte más de innovación y estamos muy felices y con muchísimo trabajo. Tengo la suerte increíble de tener un equipo que me permite seguir haciendo lo que me gusta y la suerte de que haya gente que apueste por ti, como Atresmedia, que sigue confiando y ahí vamos con una nueva temporada de El Objetivo.

¿Trabajan desde Newtral en algún proyecto para La Sexta o de momento, sólo para plataformas?

Tenemos también varios proyectos con Atresmedia, aparte de los que ya están emisión. Para nosotros, Atresmedia sigue siendo clave, aunque hagamos también otras cosas fuera.

Este año, no tendréis de 'telonero' a Évole con Salvados sino a Gonzo. ¿Cómo ve este cambio?

No sólo soy fan de Gonzo, sino que encima sé que es muy buena gente. Me parece que tiene esa combinación maravillosa de un ser humano extraordinario. Creo que eso se ha visto en los reportajes que ha hecho para El Intermedio y puedo decir que él es como parece por televisión. Yo agradezco a la gente que es como parece porque lo que ves es lo que hay. Es muy buena gente, muy buen compañero, me lo encontré hace poco por Madrid y estaba ya a tope y con ganas de empezar. Estoy deseando verle en acción en Salvados.

¿Qué opina de la complicada situación que atraviesa TVE? ¿Qué pasa en la cadena para que cambiando incluso de directiva, de programación... la cosa haya hasta empeorado?

El tema de las audiencias yo creo que está muy condicionado por la aparición de las plataformas y por la propia competencia que existe. También ha habido muchos cambios en los últimos años... Yo creo que el servicio público se ejerce estés en la pública o en la privada, como es mi caso. Para mí, el concepto de periodismo es igual en TVE que en La Sexta. Tengo allí muy buenos amigos y quiero que les vaya bien, por ellos y porque es un servicio que pagamos todos. Espero que se convierta en una televisión robusta que pronto se consolide.

¿Ha podido ver el nuevo programa de Máximo Huerta?

No he podido verlo, sé que ha entrado en verano y que le han renovado, pero no he tenido la oportunidad.

Díaz Ayuso aseguró no descartar el cierre de Telemadrid. ¿La ve capaz o cree que es una salida de tono más?

No sé si es una intención real. Este debate se creó también en Andalucía con el cambio de gobierno, creo que a petición de Vox, y Juanma Moreno tuvo que explicarles que la televisión está dentro del estatuto de autonomía como servicio público y que para cambiar una ley tan importante, hacen falta mayorías muy amplias que parece que en España ahora mismo no hay. Creo que si esa es su intención, tendrá que explicar cómo quiere hacerlo y explicarle a los trabajadores y a los ciudadanos por qué... pero no sé si puede hacerlo así tan fácilmente. Además creo que el trabajo que está haciendo ahora mismo la Corporación para mí sí es un servicio público. Ahora mismo cuenta con unos buenos informativos y hay que dejarles seguir trabajando en la misma línea.