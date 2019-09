Irene Junquera, 'retratada' tras fichar por 'GH VIP 7' por un viejo tuit: "Gran Hermano' me apesta" Ecoteuve.es 6/09/2019 - 13:46 0 Comentarios

La tertuliana, confirmada por error en 'Sálvame', criticó el reality de Telecinco

Su nombre para GH VIP 7 empezó a sonar con fuerza hace unos días y este jueves se confirmó (por error). Sálvame desveló sin querer el nombre de Irene Junquera como concursante del reality en su edición de famosos que comenzará la semana que viene en Telecinco.

Paz Padilla quiso hacer un repaso a los famosos que entrarán en la casa de Guadalix de la Sierra. Antes de hacer recuento, en la gran pantalla que tenía a su espalda se proyectó una imagen de la presentadora. "¿Esa quién es?", llegó a preguntar extrañada Belén Esteban mientras María Patiño le murmuraba algo ininteligible al oído.

Lea también: Lista de concursantes confirmados por Telecinco para 'GH VIP 7'

Pues bien, con el fichaje de Irene Junquera confirmado, la que fuese colaboradora de Josep Pedrerol en Punto Pelota y El chiringuito ha quedado 'retratada' por un viejo tuit en el que critica a Gran Hermano. "Me apesta GH, lo siento", escribió en 2010 que, por entonces, estaba en Intereconomía.

Irene, que actualmente escribe para el diario deportivo Mundo Deportivo, decidió dejar Atresmedia (tras colaborar en Zapeando) para probar suerte en All you need is love... o no, programa que copresentó con Risto Mejide en Telecinco y resultó ser un fiasco en audiencia.