Amaia aterroriza a Pablo Motos al mostrarle en directo la psicofonía que grabó en su colegio

Pablo Motos recibió este jueves a Amaia en el plató de El Hormiguero. La ganadora de OT 2017 visitó el programa de Antena 3 para promocionar Pero no pasa nada, su primer disco tras salir del a Academia del talent musical de TVE. Sin embargo, lejos de hablar sobre su álbum, la entrevista se centró en las experiencias paranormales que asegura haber vivido la navarra.

El presentador quiso saber si El Relámpago, su primer single, estaba inspirado en el día en el que, según ella misma relató en OT, le cayó un rayo en el brazo. Amaia volvió a explicar cómo un día de tormenta, atravesaba un parque cercano a su casa, cuando la ramificación de un gran rayo impactó en su dedo pulgar.

"Fue una experiencia bastante loca, pero no me pasó nada. Noté que me entraba el rayo hasta el antebrazo y se me quedó el brazo como tonto", afirmó provocando una gran sorpresa en el presentador. Este le preguntó entonces entre bromas si a raíz de eso, podía mover objetos o leer la mente de las personas.

Amaia lo negó entre risas pero sí confesó haber vivido un fenómeno paranormal en su propio colegio, donde escuchó una psicofonía en una de las aulas. "Eran instrumentos rarísimos, como una trompeta", afirmó añadiendo que preguntó a compañeros y profesores si ellos lo oían pero ella era la única que lo escuchaba.

Hasta que un día, la cantante decidió grabar este extraño sonido en su móvil para demostrar que no se lo estaba inventando. Pablo Motos anunció entonces que Amaia les había llevado la grabación y que la quería compartir con todos los espectadores.