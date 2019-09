"Me estoy poniendo cachonda": la confesión de Mónica Naranjo en la nueva promo de su programa de sexo en Cuatro Ecoteuve.es 6/09/2019 - 10:34 0 Comentarios

La cantante comparte un avance del formato que llegará pronto a Mediaset

Mónica Naranjo ha compartido en sus redes sociales una nueva promo de Mónica y el sexo, programa con el que aterrizará muy pronto en Cuatro. La cadena y la cantante han decidido calentar el estreno del formato con un avance en el que la artista empieza confesando su falta de deseo sexual.

"Ahora mismo estoy sin libido. No tengo nada", asegura Naranjo segundos antes de vivir una experiencia de lo más placentera ante las cámaras de Mediaset. "Esto me está poniendo cachonda", afirma mientras parece realizar un ejercicio de estimulación del que no da mas detalles (de momento).

"Ha sido un viaje en el que he despertado, he aprendido y me he liberado... Me he enamorado de la vida, acompañada por unos amigos entrañables con los que merecía la pena compartir esta emoción de renacer", confiesa Mónica Naranjo en redes sociales.

La cantante recorrerá varios países para descubrir cómo se vive el sexo en diferentes partes del mundo. José Corbacho, Boris Izaguirre y Ana Milán acompañarán a la presentadora en sus aventuras.