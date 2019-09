Eva Hache: "Yo no dejé 'Got Talent', Telecinco decidió cambiarme por Eva Isanta" David Saiz 6/09/2019 - 9:35 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora, que vuelve con 'La Paisana' (esta noche, en La 1)

TVE lanza esta noche La Paisana, la nueva temporada del programa que hace un par de años condujo Pablo Chiapella. La humorista recorrerá ocho pueblos y convivirá con sus vecinos dos días para dar a conocer la España más desconocida.

La Paisana es el regreso de Eva Hache a televisión tras su participación en Got Talent, en Telecinco, donde estuvo tres temporada hasta hasta su salida por sorpresa. ECOTEUVE.ES habla con Eva Hache en el FesTVal de Vitoria.

¿Qué consejo te dio Pablo Chiapella?

Me dio una pista esencial: no lo compatibilices con otro trabajo porque vas a morir. Nos damos una buena paliza.

¿Viste su El Paisano de Chiapella?

No, porque como casi toda la gente que hace tele, yo no veo la tele. Pero lo he visto después.

Estrenan tu programa antes que El Paisano de Edu Soto porque, según explica TVE, quieren "sorprender" con una presentadora mujer al frente. ¿Crees que eso sorprende?

Hay de todo. No vamos a negar que vivimos en un mundo machista y patriarcal y en los pueblos sucede igual. Es verdad que hay hombres que se sienten más incómodo que si fuese un hombre, pero yo nunca he tenido problemas con los hombres.

¿Te preocupas de las audiencias?

Lo justo para que no me echen. Cuando trabajo no puedo calibrar qué audiencia vamos a tener. Yo voy a trabajar con la misma pasión y nunca ha sido mi preocupación. Yo no voy a enseñar el culo para tener más audiencia

¿Se han sorprendido en los pueblos al conocerte en persona?

Sí, como yo si veo a Ana Obregón en un bar... ¡Una famosa! Pero luego hablamos y se crea otra relación más humana. Las conversaciones que tenemos son muy largas.

¿Crees que La Paisana solo se puede hacer en la televisión pública?

Sí que es un programa un poco de servicio social porque es bonito mostrar este país a través de sus pueblos. Me parece bien que sea un formato de TVE pero no veo por qué no pudiera emitirse en otra.

¿Echa de menos Got Talent?

No, porque me encanta cambiar de trabajo.

¿Volverías a Got Talent si te lo ofrecen?

Pues igual sí, depende de cómo me pille y de las cosas que tenga en ese momento. A mí sentarme en Got Talent y estar viendo audiciones me parecía maravilloso. ¡Y más descansado que ir a los pueblos! (Risas).

¿Lo dejaste por buscar nuevos proyectos?

No, no. Yo no lo dejé. Fue Telecinco la que decidió ampliarlo a un público más telecinquero con Eva Isanta. A mí me llaman y me dicen que me han cambiado por otra. Pues muchas gracias (risas). Vivo la vida con poco drama porque sé que si no hago una cosa haré otra.