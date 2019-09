Una reportera de Risto Mejide explota en directo tras ser 'vetada' por Díaz Ayuso: "Esto es una vergüenza" Ecoteuve.es 5/09/2019 - 12:00 0 Comentarios

La presidenta de Madrid impidió que 'Todo es mentira' hablara con ella

Todo es mentira ha vivido en primera persona cómo Isabel Díaz Ayuso impedía que una de sus reporteras hablara con ella. La periodista en cuestión ha manifestado un gran enfado ante las cámaras de Cuatro que ha ratificado Risto Mejide, que criticó la pésima gestión del equipo de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Esto es una vergüenza. He estado todo el rato al lado de la persona que pasa el micro. No he podido preguntarle, así que nada, ahora nos toca correr", declaró muy enfadada la reportera al tiempo que desplazaba a la salida del acto en el que se encontraba para intentar entrevista a alguno de los protagonistas. Sin embargo, tampoco pudo ser.

"No ha habido suerte, no los hemos pillado, y ha habido compañeros a los que sí han dejado preguntar. Me pica que a ellos les dejen preguntar y a nosotros no. Una vez más", se quejó la periodista antes de devolver la conexión con plató.

Acto seguido, Risto hizo un análisis de la situación y prometió seguir criticando por igual a todos aquellos partidos políticos que no respetaran la libertad de información. "Me parece indignante de verdad", sentenció el presentador antes de seguir con el curso del programa.