Cuca García de Vinuesa reaparece para cargar contra María Teresa Campos: "Si hablara lo que viví, iría a la cárcel" Ecoteuve.es 5/09/2019 - 11:43 0 Comentarios

'Sálvame' se puso en contacto con la que fuese colaboradora del programa 'Día a día'

Belén Esteban reveló que María Teresa le "levantó" una pareja a "su mano derecha"

Cuca García de Vinuesa fue durante mucho tiempo una de las colaboradoras estrella de Día a día, formato que presentaba María Teresa Campos. Hace mucho tiempo que los espectadores que no sabían de ella... hasta este miércoles en Sálvame.

El programa siguió investigando sobre la cara oscura de la veterana presentadora llamando a la que fuese su mano derecha después de las polémicas declaraciones de Víctor Sandoval, que aseguró que le había truncado un programa en Telecinco.

Sálvame se puso en contacto con Cuca por teléfono y, aunque al principio se mordió la lengua, acabó cargando contra María Teresa. ¿Tú sabes el miedo que cuesta que yo te cuente si eso es cierto y contarte las intimidades durante 15 años de estar en Día a Día? ¿Tú ves a Cuca García de Vinuesa contándote si eso es cierto o no? Es que no puedo?", empezó a responder al redactor.

"Sería maravilloso que vuestro programa fuera un programa informativo, que yo pudiera decirte de la A a la Z lo que viví desde el primer día que empecé con María Teresa. Yo me lo sé todo. Yo soy la vida del programa Día a Día. Es que es un libro porque con todo lo que ha ocurrido con la familia Campos, con el destroce, por culpa de las circunstancias...", siguió.

"Evidentemente, no es culpable Sálvame, es culpable quien provoca lo que está pasando. Es culpable quien provoca lo que está pasando. Yo me tengo que morder la lengua. Si Sálvame consiguiera que yo hablara lo que he vivido en el programa de María Teresa Campos, primero, yo iría a la cárcel y, segundo, me ponéis un monumento", terminó de decir con un tono muy duro.

María Teresa le quitó un novio a Cuca García de Vinuesa

Después de escuchar las declaraciones de Cuca, Kiko Hernández preguntó que cuál era el motivo por el que terminó su relación de amistad. Sandoval cerró la boca, pero Belén Esteban contó que María Teesa le "levantó una pareja" que tenía García de Vinuesa. [VÍDEO]