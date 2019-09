El tenso reencuentro de Inés Ballester y Concha Velasco: "¿Es verdad que 'Cine de Barrio' se lo queda Mª Teresa Campos?" Ecoteuve.es 5/09/2019 - 11:30 0 Comentarios

La actriz relevó en 2011 a la periodista al frente del mítico espacio de TVE

Nieves Herrero propició este miércoles un reencuentro entre Inés Ballester y Concha Velasco desde su programa de radio en Onda Madrid. La locutora conectó en directo con la periodista, que se encontraba en ese momento presentando Está pasando en Telemadrid. Los programas de la radio y televisión pública madrileña se cruzaron por unos minutos en un momento que terminó convirtiéndose de lo más tenso por las pullas que ambas se dedicaron.

"No hemos conseguido todavía traerte aquí, pero yo no desisto... Sigues con Cine de barrio, con el teatro... sé que la pregunta es obvia, pero ¿no te cansas?", le preguntó de primeras Ballester a la actriz, que sorprendió pidiéndole disculpas ante todos los oyentes y espectadores.

"Ya sabes que Cine de barrio lo grabo los lunes y sale los sábados porque yo el sábado trabajo... Yo te pido perdón porque la pobrecita estaba haciendo Cine de barrio y entré yo a saco", dijo con sorna Velasco recordando que en enero de 2011 'le quitó' el programa a Ballester.

Tras un silencio incómodo, Ballester respondió sonriente: "Ya hablaremos, ya hablaremos...". Acto seguido, Nieves Herrero lanzaba una nueva pregunta a su invitada, que confundía en un lapsus su nombre con el de Ballester. "Nieves aquí, en la radio, e Inés Ballester en la tele, es que esto es un lío", le aclaró la locutora antes de un nuevo dardo de Velasco.

"Inés, últimamente no veo la televisión, no sabía que estabas aquí", reconoció antes de que Ballester le soltara otra pregunta sorprendente. "Oye Concha, ya que has sacado el tema de 'Cine de barrio', ¿es verdad que se lo va a quedar María Teresa Campos? ¿Que va a mover la silla?", preguntó dejando descolocada a la actriz. "No hombre, eso no, o bueno, no lo sé...", afirmó Velasco, que intentó aclarar la situación de su contrato en TVE.

Concha Velasco habla de los rumores de María Teresa Campos

"Yo ya no puedo firmar por un año porque soy muy mayor. No me han renovado nada porque como no me habían echado no he tenido que renovar. Lo que ocurre es que en el mes de agosto, que ella lo sabe muy bien porque ha sido presentadora de Cine de barrio, se da así porque se van todos de vacaciones... Yo creo que ha sido algún comentario que haría ella, pero vamos, que no", afirmó.

"Uh, ¿a mala idea?", dijo por lo bajo Ballester antes de que Concha Velasco concluyera su explicación. "Pero vamos, que no, que yo no me enteré de eso, solo porque empezaron las redes sociales a decir 'Concha Velasco echada de 'Cine de barrio". Y dije, '¿pero cómo me van a echar de una cosa en la que yo estoy de paso?' Yo soy muy mayor y no me pueden hacer contratos largos", sentenció.