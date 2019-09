Vinicius se harta de Cristóbal Soria ('El Chiringuito'): "Me tiene bloqueado en todas las redes" Ecoteuve.es 5/09/2019 - 10:57 0 Comentarios

El tertuliano desvela el enfado del delantero del Real Madrid por sus mofas

Cristóbal Soria sorprendió este miércoles a sus compañeros de El Chiringuito de Jugones al desvelar algo que muy pocos sabían: Vinicius Junior, joven delantero del Real Madrid, se ha hartado de las continuas bromas que el tertuliano hace sobre él en el programa presentado por Josep Pedrerol en Mega.

"Vinicius me tiene bloqueado en todas las redes sociales", aseguró en plena emisión dejando atónitos al resto de colaboradores. Soria compartía esta información insinuando no entender muy bien la decisión del brasileño, que parece no aguantar más los comentarios que hace sobre él después de cada partido.

Lea también: Del ¿Dónde está CR7? al Y Vinicius pa' cuando?: el nuevo hit de Cristóbal Soria en El Chiringuito

Vinicius Junior era el clavo ardiendo al que se aferraron los seguidores del Real Madrid tras la abrupta salida de Cristiano Ronaldo del club. Sin embargo, el joven no ha dado los resultados esperados siendo cuestionado a lo largo de la última temporada por propios y extraños.

Entre ellos, Cristóbal Soria, que lo ha convertido en el objetivo principal de sus mofas en sus cuentas de Twitter y en el propio programa de Mega. Allí, el sevillano estrenó incluso un tema llamado '¿Y Vinicius pa' cuando?', su propia parodia de El Anillo de Jennifer López.

En ninguna televisión veréis el nuevo petardo que pegó ayer el gran Vinicius fallando un penalti con la sub-20 de su país...pero que no se preocupe nadie que ya os lo enseño yo... pic.twitter.com/UlZeIeSZIm — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 14, 2018

En ninguna televisión veréis el nuevo petardo que pegó ayer el gran Vinicius fallando un penalti con la sub-20 de su país...pero que no se preocupe nadie que ya os lo enseño yo... pic.twitter.com/UlZeIeSZIm — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 14, 2018