Un joven confiesa en 'First Dates' su tatuaje más surrealista: una 'Hello Kitty' en el pene

Eliezer aseguró en el dating de Cuatro que quiere ser el hombre más tatuado del mundo

First Dates acabó este miércoles de una forma inesperada con una rectificación pública del programa por una errónea información vertida sobre una de las comensales que acudieron al programa durante este verano. Sin embargo, el dating de Cuatro ya dio de qué hablar con algunas de las citas que celebró durante la noche.

Una de las más destacadas fue la que protagonizó Eliezer, un joven de Madrid que impactó a todos con su imagen. El chico aseguró tener más de 400 tatuajes en todo el cuerpo en su objetivo de convertirse en el hombre más tatuado de todo el mundo.

"Tengo el 72% de mi cuerpo tatuado. También mis partes íntimas...", afirmó antes de confesar que tiene una "Hello Kitty" tatuada en su pene. "También tengo dibujado un pene con alas y turbopropulsores en la cabeza", añadió el chico antes de desvelar cómo afectan sus tatuajes a su relación con sus parejas. "Muchas veces te utilizan, buscan el morbo y ya está. Te ven tatuado y quieren de ti un pinchillo y ya está", le contó a Carlos Sobera.

"Estoy cansado de que me utilicen como un trozo de carne con tatuajes. A ver si pasa ya esta moda y me ven como algo normal", lamentó. "Me jode que me tiren de un lado para otro, es jodido... Voy al metro y la gente se levanta, las señoras agarran el bolso como si no hubiera un mañana...", confesó Eliezer antes de afrontar su cita.