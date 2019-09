'First Dates' se disculpa públicamente por lo que dijo de una de sus comensales: "¿Nos perdonas?" Ecoteuve.es 5/09/2019 - 9:56 0 Comentarios

El programa de Cuatro sorprende con una 'fe de errores' al final de la emisión

First Dates volvió una vez más a sorprender a sus fieles seguidores. Sin embargo, en esta ocasión no fue por lo que sucedió durante alguna de sus citas sino con un hecho ocurrido en los últimos compases del programa.

El dating de Cuatro concluyó la emisión con un elemento que nunca antes había utilizado: una "fe de errores". En ella, el espacio presentado por Carlos Sobera rectificaba una información que había ofrecido anteriormente sobre una de las solteras que acudieron al restaurante del amor de Mediaset.

Lea también: Una joven explota por la actitud de su cita en First Dates: "Es un chulo, un prepotente y un machista"

Tras el habitual resumen de la situación actual de las parejas que habían participado durante la noche en el dating, First Dates añadió una imagen sobre una vieja comensal.

"Marta está soltera y no tiene hijos pero en First Dates nos confundimos. Marta, ¿nos perdonas?", escribieron junto a la fotografía aclarando que lo que habían dicho sobre ella el pasado 30 de julio no era cierto.