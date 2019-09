Carlota rompe su silencio tras su presunta violación en 'GH Revolution' y acusa a Telecinco de "omisión al socorro" Ecoteuve.es 4/09/2019 - 18:50 0 Comentarios

La exconcursante da su versión de los hechos de uno de los episodios más oscuros del reality

Gran Hermano tocó fondo en 2017 con la emisión de GH Revolution, segunda edición del reality presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Además de registrar unas audiencias muy bajas, el programa vivió el suceso más oscuro de su larga historia en la cadena:la supuesta violación de un concursante a una de sus compañeras dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

El 4 de noviembre de 2017, la dirección de GH decidió expulsar a José María López de forma fulminante al detectar que había agredido sexualmente a Carlota Prado, su pareja dentro del concurso, mientras esta se encontraba en estado de embriaguez. Los propios responsables del reality fueron los que acudieron de madrugada a la Guardia Civil de Colmenar Viejo para denunciar lo sucedido aportando las imágenes captadas por las cámaras.

Aquel día, la dirección de Gran Hermano decidió sacar también de la casa a Carlota, ajena a lo que le había hecho su novio la noche anterior. Tras varios días en el exterior, la joven optó por no denunciar a José María y regresó a Guadalix para seguir concursando. Un mes después, tras ser expulsada por el público, Carlota cambió de parecer y se lanzó a tomar acciones legales contra su compañero por "abuso sexual con penetración".

GH Revolution llegó a su fin y poco más se habló de este asunto... hasta ahora que Carlota ha roto su silencio en una entrevista para El confidencial. Primero, la joven hace referencia a las imágenes mostrada por el programa en las que se ve a la pareja forcejeando en el salón: "Evidentemente no me gusta que me metan mano... Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que GH no hizo".

Aunque por culpa del alcohol, Carlota no recuerda lo que sucedió esa noche, sí que tiene memoria de la mañana siguiente: "De camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante".

José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) November 8, 2017

Carlota Prado, sobre la supuesta violación: "Hicieron omisión de socorro"

La exconcursante asegura que José María le dijo que "la había cuidado porque estaba KO" y que ella le creyó en un primer momento. Sin embargo, vino la expulsión: "Decidieron dejarlo no sé cuantísimas horas a mi lado cuando tenían pruebas suficientes como para sacarlo inmediatamente".

Posteriormente, Carlota afirma que la dirección del reality le enseñó el vídeo de lo ocurrido sin avisarla: "Las imágenes duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente". Y continúa: "Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia y un abuso sexual sin violencia". La máxima preocupación de la joven era si existía "riesgo de embarazo", algo que Jose María negó en un cara a cara.

Carlota confirma que no quiso denunciar "porque mi familia estaba fuera de España", aunque el programa puso en conocimiento de lo ocurrido a la Guardia Civil. Sin embargo, critica la gestión de los directivos ante los hechos: "Hasta donde yo sé, el juzgado no entiende muy bien la actuación del programa... Lo que hicieron se llama omisión de socorro".

Finalmente, sí interpuso la denuncia cuando salió del programa: "La Audiencia Provincial de Madrid acaba de desestimar tres recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado".