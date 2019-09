Sonrojante lapsus de un comensal de 'First Dates': confunde "esquizofrénica" con "anoréxica" Ecoteuve.es 4/09/2019 - 17:20 0 Comentarios

"No es que tenga mucha fluidez y mucha mente", dijo Laura ante el 'epic fail' de Rubén

Rubén protagonizó un tremendo lapsus en su cita con Laura en First Dates. La personalidad de esta chica, que buscaba a "un hombre sincero, honesto y buena persona", no tenía mucho qué ver con la de él: "Soy un poco rara porque mi manera de ser es muy diferente al resto de gente".

"Soy una persona que lee mucho, soy muy curiosa, me gusta saber de muchas cosas...", dijo ella a Rubén, cuya cara era todo un poema. "Me gustan los libros que te orientan el coco (...) ¿Qué pasa? Que cuando me encuentro con un chico nunca me acaba de llenar".

"Yo tampoco es que sea un cateto de pueblo, pero de leer te voy a ser claro: el último libro que me leí fue Harry Potter y la piedra filosofal, así que imagínate la de tiempo que hace que no me leo un libro", soltó él. "Cuando se lo leyó tenía doce años y seguro que le obligaron", afirmó ella a cámara.

A continuación, la joven de 24 años le preguntó que qué buscaba en una chica a lo que obtuvo de respuesta: "Que me respeten y me valoren". "¿Y físicamente?", quiso saber después. "Nunca he estado con una chica gordita, a mí me gustan más delgaditas".

Fue cuando Laura pidió a Rubén que fuera más específico, cuando él cometió el lapsus: "No quiero una esquizofrénica". Claro, lo que quería decir era anoréxica. "No es que tenga mucha fluidez y mucha mente, pero bueno... no se puede tener todo en la vida". [VÍDEO]