Una joven explota por la actitud de su cita en 'First Dates': "Es un chulo, un prepotente y un machista" Ecoteuve.es 4/09/2019 - 12:55 0 Comentarios

Gabriel y Marta protagonizaron un encuentro de lo más tenso en el dating de Cuatro

First Dates vivió este martes una cita de lo más desastrosa entre Marta y Gabriel, dos jóvenes que nada más verse, tuvieron claro la forma en la que acabaría la noche para ambos: con la decisión de no querer un segundo encuentro con el otro lejos de las cámaras del famoso dating de Cuatro.

El joven, madrileño, llegó al restaurante asegurando estar "abierto al amor" y afirmando que "mi vida es la hostia, desde que levanto hasta que me acuesto. Siempre estoy intentando hacer canciones, hablando con productores...". Además, protagonizó un momento de lo más surrealista al intentar explicar a Sobera cómo le había ido en sus anteriores relaciones.

Lea también: El fetiche sexual de Débora en First Dates que calentó al máximo la cena con Ernesto

"He tenido varias parejas y la última me dejó porque tenía una doble vida. Llevaba saliendo con otro chico cuatro años. Creo que puedo darle a una persona lo suficiente como para que no esté con otro, en el momento que veo que hay el mínimo atisbo de eso, la mando a la mierda porque no voy a perder mi tiempo", terminó contando tras varios malentendidos con el presentador.

Marta, por su parte, declaró que "hubo un tiempo en el que no me quería mucho, pero ahora estoy más contenta conmigo misma, con mi manera de ser, de actuar y tengo la autoestima más alta".

Una vez se presentaron ante los espectadores, Marta y Gabriel se encontraron en la recepción del local, momento en el que se dieron cuenta de que la cita iba a fracasar. "No me ha gustado cómo es, me ha parecido la típica choni que se arregla para impresionar", dijo el joven a las cámaras de Mediaset.

Este mal rollo tuvo su extensión en el interior del restaurante con una reprochable actitud de Gabriel hacia Marta. "¿Qué te cuentas?", le preguntó ella intentando romper el hielo. "Nada", dijo muy seco el chico antes de reconocer que "no tenía ganas de hablar con ella".

Los comentarios de Gabriel terminaron de enfadar a Marta,que no dudó en criticarlo: "Me ha parecido un chulo, un prepotente y un machista". "Nos parecemos en una mierda, básicamente", afirmó él antes de tomar la decisión final.

"La verdad es que no me ha gustado mucho la cita, no hemos congeniado. No te veo una chica que me pueda gustar para mí", empezó diciendo Gabriel. "Es mutuo. Además, no me gusta tu manera de pensar sobre las chicas", añadió Marta enseguida en un momento de lo más tenso.