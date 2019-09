Rosa López se rompe al contar el drama de su infancia: "Sufrí bullying porque era gordita y llevaba gafas" Ecoteuve.es 4/09/2019 - 12:30 0 Comentarios

La ganadora de 'OT 1' sufrió acoso escolar y agradece a Aless Gibaja su labor

Este martes, Aless Gibaja ejercía de anfitrión en Ven a cenar conmigo. El influencer explicó que el origen de sus súper consejitos' reside en su lucha contra el bullying y el acoso: "Que la gente sea ella misma siempre".

"Da igual cómo seas, si eres negro, si eres blanco, si eres morena, si eres rubia, si pesas más o menos", dijo a sus invitados Francisco, Raquel Mosquera, Laura Matamoros y Rosa López. "Siempre me han hecho bullying, tanto en el cole como en la univeridad. Y ahora también lo hacen: me llaman frentudo friki... cualquier cosa", confesó.

El drama de la infancia de Rosa López: "Sufrí bullying"

En este arranque de sinceridad, Rosa también se atrevió a contar su drama de la infancia. "Te estoy escuchando y estoy alucinando. Siendo tan joven no sabes la labor tan grande e importante que estás haciendo en la juventud de hoy en día", empezó diciendo. "Yo he sufrido bullying en la escuela porque siempre he sido gordita y, además, llevaba gafas".

"Siéntete orgulloso de lo que estás haciendo. Eres un influencer que hace falta para la juventud. Te adoro. Y con lo que estás contando, te adoro más, de verdad", terminó de decir la cantante a Aless.