Mónica Hoyos, Isabel Pantoja y la verdad de la bronca que Telecinco censuró: "Lo que me dijo fue muy feo" 3/09/2019

La peruana cuenta los detalles de la discusión que tuvo con la tonadillera en el debate final de 'SV 2019'

Supervivientes 2019, la edición más vista de la historia y que coronó a Omar Montes como ganador, se despidió de la audiencia con un debate final que intentó de resolver los conflictos generados entre los concursantes durante su permanencia en la isla.

Uno de ellos fue el que mantuvieron Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. La tonadillera aseguró que no quería saber nada de la peruana tras escuchar los grabes insultos que esta soltó contra su madre.

La tensión se trasladó a esta última entrega en una bronca que Telecinco no emitió aunque sí hay constancia de ella por unas fotografías en las que ambas aparecen levantadas del sofá.

Pues bien, este martes, Mónica Hoyos ha desvelado en El programa del verano lo que ocurrió: "Lo que a mí me sentó mal fue que ella hablara mal de mi madre. Se levantó y dijo que yo no quería a mi madre".

En ese cruce, la peruana aclara que Pantoja utilizó una conversación que mantuvieron en confianza en Honduras sobre "la infancia y la familia" para hacerla daño.

Y, ¿cómo reaccionó Mónica? "Me levanté y me fui de plató. Le dije que si no se retractaba yo demandaba. Cogí y me fui". Tras esta fuerte discusión, ella ya no volvió a entrar al estudio y le siguió otra bronca, esta vez entre Isabel Pantoja y Carlos Lozano, quien dio "la cara por la abuela de su hija". "Lo que dijo me pareció bajo, feo", ha dicho.