TVE: por qué estrena 'La Paisana' de Eva Hache y guarda en el cajón 'El Paisano' de Edu Soto

La 1 lanza el viernes la nueva temporada del programa pero tiene otra tanda grabada con el cómico

TVE estrena el viernes en prime time La Paisana. El programa presentado por Eva Hache recorrerá ocho pueblos de España, convivirá con sus gentes durante dos días y acabará ofreciendo un monólogo de humor.

La Paisana tiene como precedente El Paisano que presentó hace dos años Pablo Chiapella con una notable audiencia. Entre medias se grabó una temporada con Edu Soto que está guardada en un cajón. ¿Por qué?

"Por hacer un cambio. Hicimos un Paisano y ahora queríamos una Paisana. Lo de Edu Soto lo tenemos y lo emitiremos, pero ahora queríamos sorprender y dar un plus para tener más audiencia", ha explicado Toñi Prieto, directora de Programas de TVE, en el FesTVal de Vitoria al que ha acudido ECOTEUVE.ES.

El motivo por el que Pablo Chiapella no siguió en 'El paisano'

Chiapella no siguió en el proyecto porque tenía "otros compromisos". "Yo llamé a Pablo y me dijo que haciendo la serie [La que se avecina] no podía compatibilizarlo porque esto es una matada", comenta Hache.

La Paisana está basado en un formato de éxito danés (Comedy on The Edge). "Me lo ofrecieron hace 8 años pero tenía un hijo pequeño y dije que no", recuerda Eva Hache.

"Llegas a un pueblo como un elemento extraño pero la gente es muy generosa", reconoce. "Es un formato de humor y de amor", añade. "La vida no es fácil en la España rural pero hay una riqueza personal y espiritual divina", afirma la presentadora.