Pablo López estrena sin permiso una nueva canción en 'El Hormiguero': "Me van a matar"

El cantante se saltó el protocolo y avanzó uno de sus próximos temas

Pablo Motos recibió este lunes a Pablo López en el gran estreno de la décimo cuarta temporada de El Hormiguero. El cantante fue el 'padrino' del nuevo curso del exitoso programa de Antena 3 y aprovechó su visita para hablar de su gira que acabará en Ibiza y aclarar algunos rumores que se han dicho sobre él. Además, sorprendió a todos sus fans al estrenar "sin querer" su próxima canción.

Pablo Motos aprovechó la entrevista con Pablo López para preguntarle por las famosas fiestas que celebra en su casa. El artista ha asegurado que todas nacen con un mismo denominador común: la música. Además, ha querido explicar que no es que él las organice, sino que son sus amigos los que se plantan allí directamente. "Y yo no sé decir que no", afirmó asegurando que muchas veces la velada continúa en el salón mientras él se retira a dormir.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes de la noche llegó cuando Pablo Motos retó al cantante a tocar una de sus canciones a partir de una nota musical. El presentador pidió una mano inocente, la de una espectadora del público, que aleatoriamente tocó un 'mi'. Fue entonces cuando López explicó que nunca habíaa compuesto una canción en 'mi'... hasta ahora.

El artista aseguró que su próxima canción es en mi y se llama Me conocen. Acto seguido, ante las peticiones de Motos y el público, se lanzó a cantar unos versos de la misma. "Me conocen por culpa del aire. Me conocen los que hablan de mi. Me conocen las guapas del baile y los bares que cierran Madrid. Me conocen los buenos, los malos y tú... pero mamá no, no mamá no, díselo... Mamá no, que no me conocen, no", reza la letra del tema.

Tras acabar de cantar, Pablo López se llevó las manos a la cabeza. "Me van a matar. Me van a acribillar. Lo siento", dijo a las cámaras en un mensaje dirigido a su mánager. "Estoy en shock. Estas cosas tienen un tiempo y tal...y sacarlo así. Pero bueno, así es la vida. Perdón... es que me van a dar", se temió el cantante. "Si te dan, que te den. Si no pasa nada nunca...", le tranquilizó el valenciano.