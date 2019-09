El nuevo 'Zapeando' de Dani Mateo enfada a las redes: "El intermedio' de las cuatro de la tarde"

Había mucha curiosidad por ver cómo sería el nuevo Zapeando después de las bajas de Frank Blanco, Ana Morgade y Chenoa. Pues bien, Dani Mateo ha debutado al frente de un renovadísimo programa de la sobremesa de La Sexta.

El formato ha estrenado numerosos cambios que han provocado el enfado de los espectadores a través de las redes sociales: muchos han coincidido que el tono del formato es similar a El intermedio o Sé lo que hicisteis y que la esencia de Zapeando había desaparecido. Además, se ha utilizado recursos como videomontajes con doblajes y risas enlatadas.

Otro cambio importante ha sido la puesta en escena. Ahora, los colaboradores han aparecido primero de forma individual: Cristina Pedroche, Anna Simon y Miki Nadal daban paso a los diferentes vídeo junto a Mateo. Minutos más tarde sí coincidían los tres en la mesa.

La gran (y polémica) novedad ha sido la sección ¿Qué pasó en Sálvame? donde Simon y Mateo han analizado "los dramas" del programa de Telecinco a través de los rótulos.

Mucho me temo que #Zapeando1443 no llega al turrón. ¿Por qué se lo han cargado?

No me está gustando nada Zapeando, lo llevo viendo desde hace 4 años y lo que estoy viendo hoy no es Zapeando.

Zapeando era todxs en la mesa, risas, zascas, espontaneidad, y lo que llevo visto hasta ahora no me está gustando nada de nada espero que subsanen esto #zapeando1443 .