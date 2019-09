Belén Esteban niega su marcha de 'Sálvame' pero queda relegada a la madrugada del 'Deluxe' Ecoteuve.es 1/09/2019 - 10:55 0 Comentarios

"No me voy a Viva la vida", aclaró la colaboradora en el programa de Telecinco

Colate fue el primer invitado y Esteban la segunda, para sorpresa de los espectadores

Belén Esteban reapareció este sábado en Deluxe después de mes y medio de vacaciones, pero la sorpresa para muchos espectadores fue que hubiera que esperar hasta pasada as 00.00 para ver a la 'princesa del pueblo' sentada en el programa de Telecinco.

Belén Esteban no fue la invitada estrella de Deluxe. La 'primera silla', reservada para el invitado más potente, la ocupó Colate Vallejo Nájera, que se sometió al 'poli'.

Belén Esteban no apareció en pantalla hasta la madrugada. La colaboradora fue la 'segunda silla' del programa y hasta casi las 00.30 no se la pudo ver, cuando en otras ocasiones que volvía de vacaciones era la invitada más promocionada. Esto fue algo que llamó la atención de muchos espectadores:

Que belén esteban entre a las 12:30 me es super raro raro raro #belendevuelta — it´s ripley bitch!! (@kissfromrse) August 31, 2019

Belén Esteban: "Sigo en 'Sálvame', no me voy a 'Viva la vida'

En cualquier caso, Belén Esteban aprovechó su paso por Deluxe para desmentir los rumores del verano que la situaban fuera de Sálvame. De hecho, se había apuntado a la posibilidad de que fichase por Viva la vida.

"Sigo en Sálvame, no me han echado de Mediaset", aclaró. "Ni me voy de Sálvame ni me voy a Viva la vida", insistió. "No he recibido ninguna otra oferta este verano".