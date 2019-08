El 'zasca' de María Patiño al rey Juan Carlos: "Cada uno tiene lo que siembra" Ecoteuve.es 15:38 - 31/08/2019 0 Comentarios

La presentadora ha querido dar su opinión sobre las visitas que recibió el Monarca

María Patiño ha comentado sobre el alta que recibió el rey Juan Carlos por su operación cardíaca. Desde Socialité la presentadora ha lanzado un zasca al rey debido a las visitas que se presentaron en el hospital Quirónsalud.

El Monarca emérito ha abandonado la clínica donde llevaba ocho días ingresado. Según el parte médico, el rey se encuentra estable con las heridas de la cirugía "en proceso de cicatrización". Socialité dedicó su espacio para abordar la crónica de su ingreso y contó con la periodista Pilar Eyre.

La periodista explicó detalladamente todas las visitas que fueron a ver al rey. Según Eyre, los visitantes -en su mayoría familiares- no podían coincidir durante sus minutos con el Monarca: "Lo que han hecho ha sido no coincidir entre ellos. Han entrado todos por separado (...) me gustaría saber si todas las personas que hemos visto cruzar la puerta del hospital, ¿quiénes han estado con el rey?", confesó Eyre.

Ante esta situación María Patinó quiso aportar su punto de vista: "Si uno está solo hay que intentar saber qué ha llevado a esa soledad, tal vez el rey emérito ha hecho siempre lo que ha querido y cada uno padece o sufre lo que siembra", explicó la periodista.