La frustrada cita de una soltera de 'First Dates': "Los hombres cuando ven que voy en serio se asustan"

Isabel era la tercera vez que acudía al programa de Carlos Sobera para encontrar a su media naranja

Nunca hay que rendirse para encontrar el amor. Isabel sabe mucho de ello puesto que fue la tercera vez que acudía a First Dates para encontrar a su media naranja. La comensal confesó que cuando ella iba en serio con la relación los hombres se asustaban.

Isabel era una comercial de 37 años que pese a los fracasos amorosos no se dio por vencida. Carlos Sobera le preguntó por las dos veces anteriores que fue a su programa y esta le afirmó que "los otros chicos me caían bien, pero no me atraían físicamente".

"¿Qué tipo de hombre estás buscando esta noche? ¿El mismo de siempre?", preguntó el presentador. "Busco a un hombre alto y si puede ser deportista y que me haga reír", comentó Isabel. Y añadió que: "Lo que le pasa a lo hombres es que cuando me ven que voy a tan en serio se asustan y te das cuenta de que te toca ir a First Dates para encontrar pareja". Su cita era José a quien ya conocía porque habían hablado a través de las redes sociales.

La sorpresa de ambos fue muy notoria y aunque al principio se mostraron tímidos poco a poco fueron perdiendo la vergüenza durante la velada. José no se cortó al pedir a su cita que se levantara para poder observarla detenidamente.

A partir de ese momento la cita fue desvergonzada con un tono "muy picarón". Un ambiente que no gustó a Isabel: "Él es muy picarón, pero a mí me gusta ir más despacio", explicó. Aunque en la cita se mostraron seguros y con mucha química en la decisión final no pasó lo mismo.

"Tengo preferencia por otro tipo de trato", confesó Isabel a José en su decisión. A lo que José le quiso devolver la pullita con un zasca afirmando que su cita estaba "en un mundo de la noche que no va conmigo".