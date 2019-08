Belén Rodríguez y Kike Calleja evidencian su enemistad en 'Sálvame' Ecoteuve.es 14:18 - 31/08/2019 2 Comentarios

La colaboradora se niega rotundamente a tener una reconciliación con su compañero

Kike Calleja y Belén Rodríguez protagonizaron un encontronazo en Sálvame evidenciando su hostilidad. Una enemistad que sus compañeros de programa desconocían al completo. Los colaboradores se niegan a reconciliarse.

Todo comenzó cuando Kiko Hernández lanzó una pregunta para Belén Ro: "Vas en un avión, de repente avisan que se va a estrellar, en el viaje van Alonso Caparrós y Kike Calleja, pero solo hay dos paracaídas, ¿a quién se lo darías?", cuestionó Hernández.

Belén Ro contestó sin pensárselo que llevaría a Alonso (que vuelve tras 14 meses) y añadió que "aunque tuviera 150 paracaídas yo no le daría ninguno a Kike Calleja". Una declaración llena de intenciones para que sus compañeros inmediatamente le preguntasen qué pasaba.

La tertuliana negó en reiteradas ocasiones que no iba a hablar del tema: "Mis cosas las ventilo en privado, no lo voy a contar aquí. Kike yo no voy a hablar de nada personal y muchos menos contigo que me importas una mierda", dijo Rodríguez dirigiéndose a su compañero.

Kike reconoció que no tenía claro el motivo del enfado de Belén Ro: "Sigo viviendo y respirando sin ti. Imagino que estás enfadada por algo relacionado con el tema de las Campos", confesó el colaborador. Los dos reconocieron que no eran amigos y pese a ello Calleja le pidió perdón.