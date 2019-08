Alonso Caparrós reaparece en 'Sálvame' tras 14 meses: "Estoy con el agua hasta el cuello" Ecoteuve.es 18:40 - 30/08/2019 0 Comentarios

El presentador desvela los motivos que le obligaron a abandonar el programa de Telecinco

Alonso Caparrós ha vuelto al plató de Sálvame tras decidir abandonarlo de forma inesperada hace 14 meses. Nuria Marín ha sido la encargada de interrumpir durante unos minutos el programa para darle la bienvenida y más tarde ha desvelado los motivos de su marcha.

"Se acaba agosto, se termina el verano, regresa el mal tiempo y los atascos pero no sufran porque él ha vuelto. Que baje nuestro hijo pródigo", con estas palabras la conductora del programa ha presentado al colaborador.

El teatro hizo que el presentador abandonase Sálvame

A los pocos minutos de entrar al plató, Caparrós ha desvelado los motivos que le hicieron abandonar la pequeña pantalla: "Uno viene y pone toda la cara del mundo pero la verdad es que estoy con el agua hasta el cuello. Te pones a hacer teatro y cuesta llenarlo".

"Hace dos días estaba de vacaciones y no tenía ni idea de esta maravillosa noticia. Entonces respiré de todo el estrés que arrastraba estos meses y me he puesto malo. En el mundo del teatro hace falta mucha 'mierda' para tener suerte", ha proseguido el colaborador.