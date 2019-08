Marta Nebot llamó "culta" y no "puta" a Cayetana Álvarez de Toledo: la 'fake news' que se ha hecho viral Ecoteuve.es 30/08/2019 - 17:48 0 Comentarios

"Nadie que me conozca se va a creer que yo diga eso de ninguna mujer, sea de la ideología que sea"

Marta Nebot se ha puesto en la diana de todas las críticas por algo que no ha dicho. Todo es mentira ha analizado el duelo político de Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo en su debut en la tribuna del Congreso de los Diputados en la sesión parlamentaria celebrada este jueves.

El programa ha tirado de humor comparando la batalla dialéctica de las portavoces de Ciudadanos y Partido Popular con Got Talent. Tras el vídeo emitido, Marta Flich daba paso a Marta Nebot y Alfonso Merlos para que dieran su opinión.

Lea también: Pablo Iglesias se enfada con Javier Ruiz en la SER: "¡No me lo puedo creer que estés diciendo esto!"

"Esto va de estilos. Creo que probablemente Cayetana para el mundo mediático, para la prensa y demás tenga más risa porque lo va a hacer todo más elaborado, porque Orford pesa. Porque es más culta que Arrimadas, y eso es así", ha dicho.

Sin embargo, la mala calidad del sonido de los vídeos que circulaban por Twitter daba a entender que en lugar de "culta" decía "puta". Minutos más tarde, la propia Nebot desmentía haber insultado a Álvarez de Toledo.

"No retuiteo a trolls pero es que confundir intencionadamente o no "culta" con puta y sacarlo de contexto para que lo parezca es demasiado. Nadie que me conozca se va a creer que yo diga eso de ninguna mujer, sea de la ideología que sea", ha dicho la periodista en Twitter ante la avalancha de críticas.

No retuiteo a trols pero es q confundir -intencionadamente o no-"culta" con puta y sacarlo de contexto para q lo parezca es demasiado. Nadie q me conozca se va a creer q yo diga eso d ninguna mujer, sea d la ideología q sea. Ayudadme a desmentir para el resto @todoesmentiratv https://t.co/mafS18MUSe — Marta Nebot "Pisando Charcos" en la Ser (@MartaNebot) August 30, 2019