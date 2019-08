Manu Pérez llega a Telemadrid: "Los políticos han entendido que usar una televisión a su favor ya no funciona" David Saiz 30/08/2019 - 10:25 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el presentador que releva a Javier Gómez en los informativos

"Un medio público tiene que ser útil, nuestra rentabilidad es social más que económica"

La llamada de Telemadrid le llegó a Manu Pérez haciendo el Camino de Santiago después de las elecciones autonómicas de mayo. Era director de Informativos de Canal Extremadura y le propusieron saltar a Madrid como presentador del Telenoticias estrella tras la marcha de Javi Gómez. "Era imposible rechazarlo", confiesa a ECOTEUVE.ES.

El lunes debuta a las 20.30 pero lleva algunas semanas trabajando en la autonómica. "Me ha sorprendido el volumen de información que produce y su buen engranaje", explica el periodista, consciente de que llega a una cadena que empieza a dejar muy atrás sus años más oscuros, cuando se fue a negro y muchas casas la desintonizaron.

¿Tiene vértigo?

Me gusta ser valiente, lanzarme y salir de la zona de confort. No tengo vértigo, pero sí una sensación entre pena y alegría. Pena por dejar un sitio en el que he sido feliz y donde me he realizado profesionalmente; y alegría porque Telemadrid ha confiado en mí y me ha dado una gran oportunidad que no podía rechazar.

¿Cómo se fraguó su fichaje?

Estaba haciendo el Camino de Santiago después de las elecciones autonómicas. Me llamó por teléfono José Pablo López [director general de Telemadrid]. No nos conocíamos. Yo creía que era para hacer alguna colaboración entre cadenas, pero no. Hablamos mucho de periodismo y compartí muchas de sus ideas respecto a los medios públicos. Era imposible decir 'no'.

Ser una cara desconocida en Madrid. ¿Le perjudica o le beneficia?

Es verdad que ser alguien familiar puede ayudar. Pero quizá me beneficia que no me conozcan, porque así no hay prejuicios sobre mí.

¿Qué Telemadrid se ha encontrado?

Telemadrid tiene una amplia apuesta por la información desde primera hora de la mañana: Buenos días, 120 minutos, Madrid Directo...El volumen de información es amplísimo. Me ha sorprendido su estructura y su buen engranaje. Además, me han recibido con los brazos abiertos.

Telemadrid vivió una época muy negra, tanto a nivel interno (ERE) y de audiencias. ¿Crees que ya está recuperada?

Creo que sí, sobre todo viendo la subida de audiencia de este verano. Eso sucede cuando los ciudadanos, que no son tontos, perciben que su televisión es honesta y está donde tiene que estar. Un medio público solo funciona si le dejan trabajar en libertad y le permiten ser profesional. Además, una autonómica se tiene que diferenciar de otras acudiendo donde las demás no pueden hacerlo. Ahí es donde nos podemos diferenciar. Y eso se demostró el lunes con las tormentas.

Las audiencias se dispararon ese día en Telemadrid...

Si hay algo que interesa a los madrileños, Telemadrid tiene que estar ahí. Un medio público tiene que ser útil, nuestra rentabilidad es social más que económica.

¿Cómo vivió ese día desde dentro?

Me dejó impresionado la gran cantidad de mensajes positivos que recibimos el lunes solo por el hecho de estar. Ese día respondimos a la expectativa de los madrileños. Decidimos hacer un especial diez minutos antes de empezar el informativo. Hay que tener valentía para tomar esa decisión, pero creo que es lo que hay que hacer. Los medios públicos tenemos que quitarnos esa oxidación que a veces tenemos. Esos días se gana audiencia también a largo plazo.

Ha dicho que en Extremadura trabajó en libertad. ¿Teme que al estar en Madrid, donde la política se vive de forma efervescente, haya más presiones?

Espero y creo que no. Cada vez va llegando más el mensaje a la política de que un medio público es de todos, de los ciudadanos. Y el hecho de que los ciudadanos sientan que esto es suyo es algo que blinda a ese medio.

¿Y cree que los políticos han entendido que no hay que utilizar a las cadenas públicas como instrumentos en beneficio propio?

Han comprobado que ser un instrumento partidista ya no funciona. En Extremadura no he sufrido ningún tipo de presión y he trabajado en libertad por parte de todos los partidos. Como ejemplo, y sin relacionar Extremadura con Madrid, el partido que estaba gobernando, que no ha utilizado el medio a su favor, ha ganado con mayoría absoluta. Con esto quiero decir que eso de usar el medio para tener buenos resultados ya no funciona. Es más, puede suceder lo contrario, que el público se dé cuenta que lo está usando y se lo haga pagar.

¿Su participación en Telemadrid irá más allá del informativo? ¿Presentará debates o entrevistas a políticos?

La idea es que pueda ayudar en todo lo que la cadena quiera. Como en el deporte, estoy disponible para cuando me quieran sacar al campo.