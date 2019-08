Elisa Beni estalla contra Rafel Simancas: "¿Piensa que el votante del PSOE es subnormal? Ecoteuve.es 10:37 - 30/08/2019 1 Comentario

La periodista reprochó al portavoz socialista el papel que está llevando su partido para formar gobierno

La periodista Elisa Beni y el portavoz socialista, Rafael Simancas, tuvieron una acalorada discusión en Espejo Público sobre el bloqueo político para formar gobierno. Beni y Simancas no dudaron en enfrentarse argumentando sus distintas visiones.

Simancas intervino en Espejo Público para hablar del bloqueo en la formación de Gobierno, que no llega a llevar a cabo Pedro Sánchez. El del PSOE responsabilizó al resto de formaciones políticas, tanto Unidas Podemos por no aceptar la propuesta que le hizo Sánchez en julio, como PP y Ciudadanos por no abstenerse.

A Beni no le gustó el razonamiento de Simancas. "¿Quién ha construido este relato que defendéis a capa y espalda en los últimos tiempos, piensa, de verdad, que el votante del PSOE es subnormal, o sea, es bobo?", preguntó al portavoz socialista. Para posteriormente añadir que si creen que el votante progresista "se va a tragar esto".

Simancas, inmediatamente reprochó la actitud de la periodista: "A mí lo que me parece indignante es que insulte a los votantes socialistas. No construyo relatos, digo la verdad. Construyo la realidad hablo de lo que ha ocurrido...", comenzó a defender el portavoz del grupo Socialista.

"El Partido Socialista ha ganado las elecciones y tiene la legitimidad de formar gobierno. El PP y Ciudadanos si no tienen una alternativa tienen la responsabilidad patriótica de hacerse a un lado. Y a Unidas Podemos les estamos ofreciendo un acuerdo programático", argumentó Rafael Simancas.

El portavoz socialista insistió en que era "indignante" el insulto hacia los votantes de su partido. Y Elisa Beni defendió que se estaba "autoinsultando". "Peor todavía", apostilló Simancas.