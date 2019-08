Anabel Pantoja, hundida tras su polémica con los niños en Cuba: "Jamás haría nada en contra de ellos" Ecoteuve.es 11:09 - 30/08/2019 0 Comentarios

La sobrina de la tonadillera se vio envuelta en una polémica sin precedentes a causa de la publicidad en su Instagram

Anabel Pantoja se vio envuelta en una polémica tras regalar gafas de sol y barras de labios a unas niñas en su viaje a La Habana (Cuba). La colaboradora de Sálvame habló en directo con el programa disculpándose por su gesto y dando explicaciones de lo ocurrido.

Cuba fue el destino elegido por la sobrina de Isabel Pantoja y su novio para pasar las vacaciones. Allí la colaboradora protagonizó un polémico vídeo que subió a sus redes sociales en el que regalaba a unas niñas gafas de sol y labiales etiquetando a las marcas. Un gesto que no pasó desapercibido y que corrió como la pólvora a través de las redes sociales.

Multitud de usuarios reprocharon la actitud de Anabel Pantoja que, tras ver la polémica generada, decidió borrar dichos vídeos y disculparse en su perfil social: "(...) No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aun así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto, sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad", argumentó la colaboradora.

Sálvame se puso en contacto con Anabel para que pudiese aclarar al público lo ocurrido. Confesó que se arrepintió y que no era consciente del daño que podía causar: "Pido disculpas y perdón a toda la gente que le he podido hacer daño, no era mi intención", dijo Pantoja.

Anabel se sinceró argumentando que está "enganchada" a las redes sociales pero que esto "no volverá a ocurrir jamás en la vida". La sobrina de la tonadillera rompió a llorar y confesó: "Adoro a los niños y a las personas mayores y jamás haría nada en contra de ellos".