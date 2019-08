Pablo Motos desvela la gran novedad para la nueva temporada de 'El hormiguero' Ecoteuve.es 19:55 - 29/08/2019 0 Comentarios

El presentador muestra el nuevo baile con el que iniciará cada programa

Pablo Motos está de vuelta. El hormiguero regresará este lunes a Antena 3 con su temporada número 14. El equipo del programa está preparando todos los detalles para volver por todo lo alto al access prime time.

Este jueves, el presentador valenciano quiso compartir con sus seguidores la coreografía que abrirá todos los programas y que bailarán tanto él como el resto de colaboradores.

Motos, junto a Marron, Jorge Ventosa y Jose Señarís, médico y guionista del formato mostró cómo van los avances del baile: "Todavía no nos sale bien, pero vamos a hacer una primera versión para vosotros". Este año, September de Earth, Wind & Fire cogerá el testigo de Don´t stop ´til you get enough de Michael Jackson.

El hormiguero abrirá el curso con Pablo López, según informó FórmulaTV. El cantante forma parte del jurado de La Voz Kids, una de las principales bazas de la cadena en entretenimiento para este otoño.