Quequé estalla contra Girauta (Ciudadanos) por cargar contra un polémico chiste de Anna Frank en Movistar+ Ecoteuve.es 29/08/2019 - 18:13 0 Comentarios

Victoria Martín la comparó con una influencer en el programa 'Las que faltaban'

El humorista le recuerda que es "ficción" y le recrimina los pactos de su partido con VOX

Los límites del humor de nuevo están en entredicho. Un chiste realizado por la humorista Victoria Martín en el programa de Movistar+ Las que faltaban ha originado una gran polémica. El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta cargaba contra el programa por bromear con Ana Frank y compararla con una "influencer".

"Me he dado cuenta de que las influencers no empezaron ahora sino que hay influencers históricas y la primera es Ana Frank", dice la colaboradora en su monólogo que incluía también una recreación de cómo sería su Instagram. "El sol no lo vio mucho".

El político cargó contra la plataforma lamentando que no se llevara a cabo ningún tipo de medida. "Esta ignominia no solo compromete a la descerebrada que hace chistecitos sobre Ana Frank, adolescente víctima del Holocausto que para muchos de nosotros es sagrada", escribió.

Esta ignominia no solo compromete a la descerebrada que hace chistecitos sobre Ana Frank, adolescente víctima del Holocausto que para muchos de nosotros es sagrada.



Esta ignominia también compromete a la productora y a @movistar_es pic.twitter.com/hUWOyPJ9XX — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 26, 2019

"Creo que Movistar+ debe reflexionar y decidir si hay o no límites", apuntó también en su cuenta de Twitter mencionando también a José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

Girauta, además, abrió un hilo explicando que el chiste no tenía ninguna gracia: "Pasó dos años y medio escondida encerrada antes de ser capturada. En el programa producido por Movistar+ consideran divertido comentar su falta de bronceado".

"La comparan con una youtuber / influencer. Dicen que, como tal, solo ha publicado un libro. Ana Frank murió en un campo de concentración a los 16 años, poco después de ser arrestada. La graciosilla del programa podría haber añadido eso".

Creo que @MovistarPlus y @jmalvpal deben reflexionar y decidir si hay o no hay límites. pic.twitter.com/zCVqtf1nX9 — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 27, 2019

La comparan con una youtuber / influencer. Dicen que, como tal, solo ha publicado un libro.



Ana Frank murió en un campo de concentración a los 16 años, poco después de ser arrestada. La graciosilla del programa producido por @MovistarPlus podía haber añadido eso. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 28, 2019

Quequé responde a la crítica de Girauta con un tremendo dardo

Tras el hilo de Juan Carlos Girauta cargando contra Movistar, Quequé ha salido en defensa de su compañera de cadena. El humorista de La resistencia ha sido contundente y ha lanzado un tremendo dardo al político de la formación que lidera Albert Rivera.

"Es un chiste, Juan Carlos. Es ficción. Lo que no es chiste ni ficción es tu partido pactando gobiernos con la extrema derecha", ha escrito Quequé haciendo referencia a los pactos con VOX en varias comunidades.