La sorprendente nueva faceta de Carlota Corredera: debuta como actriz en la webserie de El Cejas Ecoteuve.es 29/08/2019 - 13:56 0 Comentarios

La presentadora de 'Sálvame' interpreta a una empleada de banco a la que acude el protagonista

El Cejas, el influencer que irritó a Risto Mejide en Got Talent, se ha convertido en noticia al confirmarse su nombre para GH VIP 7. Lo hizo a través de su webserie Una vida de mierda, que cuenta la historia de un chaval de barrio que se hace influencer por casualidad haciendo un repaso de sus vídeos más virales.

Violeta y Payasín también aparecen en la ficción, que cuenta con los cameos de Omar Montes, Noemí Salazar, Oriana Marzoli, Aless Gibaja, El pequeño Nicolás y Carlota Corredera.

La presentadora debuta como actriz con una pequeña secuencia con El Cejas en la que interpreta a una empleada de un banco. Bien es cierto que también tuvo su presencia en Señoras del (h)AMPA: utilizaron su foto en la nevera de Remedios como método de motivación.

Lea también: Lista de concursantes confirmados por Telecinco para 'GH VIP 7'

El protagonista acude a la entidad bancaria pidiendo un préstamos de 50.000 euros para montar un taller mecánico: "Te arreglamos el coche a base de placas". "¿Pero tú que sabes de coches? Porque pinta no tienes. Es como si yo digo que quiero ser la presentadora de Sálvame, ¿te imaginas?", dice con risa maléfica.

Así es 'Una vida de mierda', la webserie de El Cejas

Punto de partida, verano de 2019: El Cejas y su colega Sofián están en lo alto de una azotea donde un matón amenaza con tirarles al vacío. Dos años antes, ambos malviven trapicheando en su barrio, hasta que se les ocurre dar el mejor golpe de la historia: presentar a su colega Aissa a una pelea ilegal para que pierda y puedan llevarse el bote de las apuestas.

El plan es tan perfecto que no dudan a la hora de pedir dinero a Ricky El Muerto, un prestamista de la zona. Pero no resulta tan "infalible" cuando Aissa gana la pelea y se encuentran sin tener ni pajolera idea de cómo devolver el dinero perdido. Sin embargo, un patético vídeo de El Cejas se hace viral y le convierte en un ídolo de masas, lo que parece que hará cambiar su suerte. Pero la fama y el dinero no saldarán toda la deuda ni harán que, para El Cejas y su colega, el día a día siga formando parte de Una vida de mierda.