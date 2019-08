Gema Lopez desvela el robo que sufrió: "Me dio angustia que los ladrones tocaran mi ropa interior" Ecoteuve.es 15:07 - 29/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora contó la estremecedora experiencia: "Entraron a martillazos"

Gema López desveló este miércoles que, como Carmen Borrego, ella también fue víctima de un robo en su casa. La periodista relató lo que sucedió hace unos años mientras los colaboradores de Sálvame trataban de escenificar los hechos contados por la hija de María Teresa Campos: "Entraron a martillazos".

Si Borrego aseguró haber sufrido importantes pérdidas ya que le sustrajeron joyas y distintos aparatos electrónicos con un valor de 50.000 euros, López corrió más suerte ya que los ladrones no se llevaron nada.

"Lo que más angustia me dio fue pensar que me habían abierto los cajones y me habían tocado la ropa interior", aseguró la periodista. La colaboradora llegó a la conclusión de que los cacos buscaban joyas, objeto ornamental que no tiene en su casa.

Kiko Hernández y Laura Fa también sufrieron un atraco en sus casas

Sin embargo, no son las únicas del universo Sálvame que han vivido esa trágica experiencia. Kiko Hernández y Laura Fa también fueron víctimas de robo en sus hogares hace un tiempo. Además, la periodista catalana expresó que le dolió el robo porque el valor sentimental de los objetos que sustrajeron era mayor que el precio que podían tener.