Irene Junquera tiene un pie en Guadalix: ¿nueva concursante de 'GH VIP 7'? Ecoteuve.es 29/08/2019 - 11:30 0 Comentarios

La periodista habría firmado su contrato, según el periodista Rocco Steinhäuser

Un nuevo nombre suena con fuerza para habitar la casa de Guadalix de la Sierra que, dentro de un par de semanas, acogerá a los concursantes de GH VIP 7. [Irene Junquera explica cómo se filtró su desnudo en la ducha]

A los nombres confirmados por Telecinco -de momento solo Mila Ximénez y El Cejas- podría unirse próximamente otro rostro muy popular para los espectadores: Irene Junquera.

La periodista ya habría firmado el contrato con la productora Zeppelin, responsable del reality de Telecinco, según el periodista televisivo Rocco Steinhäuser.Lo cierto es que Junquera nunca ha escondido su interés por los programas de entretenimiento, según reconoció en una entrevista con ECOTEUVE.ES.

"Me gusta el entretenimiento. Me encantaría participar en un concurso. Soy supercompetitiva y me gusta la adrenalina de competir con otros. Eso es lo que más me apetece". En aquella charla, Irene Junquera descartaba Supervivientes pero aseguraba que no le importaría entrar en un reality "más cercano".

Irene Junquera logró una gran popularidad de la mano de Josep Pedrerol en Punto Pelota y El Chiringuito. Lo dejó para probar suerte en Mediaset con All you need is love y, después, colaboró con Zapeando.