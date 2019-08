Suelta un eructo al escuchar la confesión sexual de su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 29/08/2019 - 10:52 0 Comentarios

Carlos y Ángel comenzaron bien pero acabaron muy mal en el programa de Cuatro

La cita de Carlos y Ángel en First Dates prometía. Comenzó bien y la conversación fluía entre los dos, pero poco a poco se fue torciendo hasta acabar de la peor forma posible.

Carlos preguntó a su cita sobre sus gustos en el sexo y Ángel se mostró sincero. "Solo he tenido una relación sexual y no fue buena experiencia. No me arrepiento, pero creo que no era el momento ni la persona, porque él no me gustaba".

"¿Fue hace mucho?", preguntó Carlos. "Hace cuatro años", contestó Ángel, que ahora tiene 18. La sorpresa de Carlos fue mayúscula y reaccionó soltando un sonoro eructo en la cara de su compañero. "¡La virgen de Guadalupe!", contestó Ángel. "Ha sido la cerveza", se defendió. "No se lo ha tirado apartando la cara, se lo ha tirado en mi cara", se quejó.



Eructos aparte, la conversación sobre sexo no gustó a Ángel, que comenzó a sentirse incómodo y rechazó tener una segunda cita. Carlos tampoco quiso volverle a ver, porque buscaba a alguien "masculino".