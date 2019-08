Adrián Lastra: "Velvet me ha cambiado la vida, pero está bien terminar con un buen final" Marco Almodóvar 29/08/2019 - 8:59 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor que da vida a Pedro en la serie de Movistar+

"Velvet' ha contribuido al salto de nuestras series al extranjero; pegó el puñetazo y rompió puertas"

"Fue muy impactante darme la vuelta y encontrarme a Rita", cuenta emocionado

Con permiso de Ana y Alberto, la historia de Pedro y Rita es una de las más bonitas y que más lágrimas ha hecho derramar a sus espectadores de Velvet. Adrián Lastra, el actor que da vida a Pedro, se vuelve a reencontrar con Cecilia Freire en el especial que cierra la serie para siempre y que se emitirá en Navidad: "Fue muy impactante darte la vuelta y encontrarte a Rita en frente".

"Velvet me ha cambiado la vida por completo. No a nivel personal porque sigo siendo el mismo cabrón que era hace siete años, pero a nivel profesional, muchísimo", reflexiona el intérprete a ECOTEUVE.ES. ¿Y cómo plantea el futuro ahora? "No quiero saber nada de él y quiero que me sorprenda", responde.

¿Cómo se tomó la noticia de que Movistar+ cancelaba la tercera temporada y optó por un capítulo especial como final definitivo?

La noticia de la cancelación fue lo más impactante, por lo menos para mí, porque contábamos todos con que íbamos a hacer Velvet Colección. Nosotros ya teníamos un previo aviso de que se podía hacer un especial como despedida, pero fue mucha sorpresa reencontrarte con tantos compañeros y también con personajes, que no se ven desde hace seis años.

¿Qué motivos dieron de ese cambio de estrategia de la plataforma?

Por ahí hay cosas que tienen las altas esferas y, al fin y al cabo, nosotros somos unos curritos.

Pero, ¿desde el punto de vista del espectador se podía haber estirado la trama para otra temporada?

Mira Cuéntame. Hay muchas historias y mucha vida que contar en esos personajes, aunque está bien terminar con un buen 'chim-pum' y que sea un adiós de verdad. Llevamos mucho tiempo diciendo adiós y nunca lo es. La despedida es real.

¿Cómo fue su reencuentro con Cecilia Freire?

Fue mágico y muy bonito. Al ser en estos decorados, las galerías de Madrid [en Velvet Colección las galerías de Barcelona], ver esos pasillos, el taller de costura... fueron muchos recuerdos. Y a ver a Ceci ya caracterizada fue como si no hubiera pasado el tiempo. Fue muy impactante darte la vuelta y encontrarte a Rita en frente.

¿Cree que el desenlace es coherente con la trama que ha tenido Pedro?

Sí. Lo que ha hecho el equipo de guionistas con este final tiene mucha coherencia. Este broche también es para el público. Si no se hacía algo, nos hubiésemos caracterizado como los personajes y habríamos hecho un vídeo para YouTube, por ejemplo.

¿Qué ha supuesto Velvet en su carreras?

A mí me ha cambiado la vida por completo. No a nivel personal, porque sigo siendo el mismo cabrón que era hace siete años, pero a nivel profesional, muchísimo. Además, Velvet ha contribuido al salto de la ficción nacional al extranjero, pegó el puñetazo y rompió esas puertas. Las chicas del cable surgió después.

¿Cómo se plantea la vida post Velvet?

No tengo ni puta idea (risas). A mí me da un agobio pensar en el futuro, soy superceloso de mi futuro. No quiero saber nada de él y quiero que me sorprenda. Obviamente, tengo sueños y deseos.

Velvet fue la última serie en tener grandes audiencias en abierto con su final en Antena 3. ¿Qué opinión tiene de la crisis de la ficción en las cadenas de televisión tras la llegada de las plataformas?

El consumo ha cambiado por completo, y como ya hay tantas cadenas, es difícil que algo pueda tener un consumo de más de cuatro millones de espectadores, solo los programas de entretenimiento como Supervivientes.