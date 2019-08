Dakota rompe a llorar al reencontrarse con su 'hermano mayor' Pedro García Aguado: "Gracias por defenderme" Ecoteuve.es 28/08/2019 - 18:51 0 Comentarios

Pedro García Aguado ha copado los titulares de prensa en las últimas horas después tras saltar a la política como nuevo director general de Juventud de la Comunidad de Madrid en el gobierno de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

El 'Hermano Mayor' ha reaparecido en Cuatro este miércoles para hablar de su nueva etapa lejos de la televisión y de las medidas que quiere llevar a cabo. Sin embargo, el exwaterpolista se ha llevado una bonita sorpresa al reencontrarse (por teléfono) con Dakota, una de las jóvenes a las que ayudó en el pasado.

"Te quiero mucho. No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por mi. Muchas gracias por defenderme cuando se metieron conmigo", ha dicho la concursante de Supervivientes 2019, que incluso ha llegado a romper a llorar. "Eres una crack, de verdad sigue así. Eres mucho más valiente que muchas personas que hay por ahí", ha respondido él haciendo alusión a que tenía la piel de gallina.

A continuación, Dakota ha explicado que García Aguado le "cambió la vida": "Al principio cuesta porque si tú no pones de tu parte no cambias. Pero si una persona con dos cojones como es él y yo, y todo el equipo que hay detrás...". "Yo propongo a Dakota de asesora en el gobierno", bromeaba después Miguel Lago.

Pedro la recomendado "tener los pies en el suelo" y que "la tele no la machaque demasiado". "A mi no me cambia nadie", ha apuntado ella. [VÍDEO]

Pedro García Aguado habla de Dakota en 'Supervivientes 2019'

Aprovechando la ocasión, Marta Flich ha invitado a García Aguado que hiciera una valoración del paso de Dakota por Supervivientes: "Es un reality y ella ha sabido jugar sus cartas, ha competido y a mí me ha encantado. Lo que pasa que Dakota es mucha Dakota y tiene esas frases míticas. Se le ha visto la nobleza que tiene".

Cabe recordar que el presentador defendió a su pupila a raíz de las polémicas que generaba en la isla. Incluso, llegó a recriminar el comentario "miserable" que Jorge Javier hizo a Dakota al recriminarle su pasado en el programa de Cuatro.

"¿Qué tiene que ver lo sucedido hace cuatro años con lo de ahora? Siempre hay gente que te echa en cara tu pasado. ¡Me lo hacen a mí que me he explicado mil veces! Jorge Javier demostró cierta falta de autocontrol pero ella le contestó muy bien", dijo indignado.