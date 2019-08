El fetiche sexual de Débora en 'First Dates' que calentó al máximo la cena con Ernesto Ecoteuve.es 28/08/2019 - 12:08 0 Comentarios

"Me pone muchísimo estar con un tío y, en el momento íntimo, verlo cómo se toca", dijo

Ernesto y Débora tuvieron una cita de lo más caliente en First Dates y no dudaron en hablar de sus gustos en el sexo, tanto que la cita comenzó a calentarse poco a poco.

"Me pone muchísimo estar con un tío y, en el momento íntimo, verlo cómo se toca", comenzó a relatar Débora cuando le preguntaron por sus fetiches sexuales. "Me pone, porque me gusta ver su cara, sus gestos..."



Lea también: "Lo que mas me pone es ver a la gente comiendo almejas"

Ernesto también comentó qué es lo que más le excita en la cama. "Me gusta un poco la dominación. Tomar el control. Pero luego me gusta que lo retomen". En cualquier caso, el joven andaluz dejó claro que "me vuelve loco todo. Ahí [en el sexo] no vas a tener tú problema".

La cita se fue calentando por a poco y la pareja acabó en la terraza del restaurante, donde comieron postre (y algo más). Ernesto y Débora se dieron un apasionado beso casi interminable. "Si hubiera estado en mi casa, el beso no hubiera acabado", dijo él. Ambos se dieron una segunda oportunidad.