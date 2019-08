El momento más incómodo de Lidia en 'First Dates': un soltero le pregunta por su ruptura con Matías Ecoteuve.es 28/08/2019 - 11:24 0 Comentarios

"Tú estás soltera desde hace poco, ¿no?", espetó un joven norteamericano

La espontaneidad de los solteros que acuden a First Dates es inagotable e incontrolable. Y si no, que se lo pregunten a Lidia Torrent, que tuvo que salir como pudo de un momento 'tierra, trágame' en el que le metió uno de los invitados del programa.

Lidia recibió a Benjamín, un estadounidense que lleva un año viviendo en Barcelona. Enamorado de España, ha aprendido a hablar perfectamente el idioma y quiere quedarse a vivir el el país.

El joven explicó a Lidia que buscaba una chica "lista" porque "puedes tener una cara hermosa, pero si no eres inteligente no merece la pena".

"Tú estás soltera desde hace poco, ¿no?"

De pronto, Benjamín espetó el comentario que no se esperaba la camarera de First Dates. "Tú estás soltera desde hace poco, ¿no?". De fondo, se escucharon las risas del resto del staff, aunque justo en ese momento no estaba Matías, el barman y ex de Lidia. La camarera, sorprendida, se marchó entre risas. "¡Voy a por tu cita!", contestó.



Lidia Torrent y Matías Roure pusieron fin a su relación hace un par de meses, después de tres años juntos, más o menos el tiempo que lleva First Dates en antena.