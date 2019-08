Francisco cantó en privado para Pablo Escobar y desvela cuánto le pagó por canción Ecoteuve.es 28/08/2019 - 10:43 0 Comentarios

El artista valenciano recordó el día que actuó en casa del narco colombiano por su cumpleaños

Francisco fue el último anfitrión de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. El cantante preparó un menú valenciano a Rosa López, Raquel Mosquera, Laura Matamoros y Aless Gibaja. Además, comentó con ellos algunas anécdotas de su dilatada carrera profesional.

Uno de los pasajes que más sorprendió a los comensales tiene que ver con Pablo Escobar, para quien Francisco cantó en su casa, en Colombia, el día de su cumpleaños.

"El año anterior había contratado a los Rolling Stones para cantar en su cumpleaños, les había pagado un millón de dólares, y esa vez me contrató a mí", recordó el cantante. "Estamos hablando de 1984".

"De repente viene mi mánager y me comenta: me han dicho que cada vez que cantes Latino pagan 1.000 dolares", rememoró Francisco ante la cara de sorpresa de sus invitados. "Es la única vez en mi vida que me han pagado por cantar bises".