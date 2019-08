Kiko Hernández da a Terelu donde más duele: "Eres tramposa y muy mala profesional" Ecoteuve.es 28/08/2019 - 10:01 0 Comentarios

El polémico colaborador de 'Sálvame' reprocha la actitud de su excompañera de programa

Ya no hay ninguna duda. La guerra entre Terelu Campos y sus excompañeros de Sálvame se recrudece, especialmente tras los últimos días que han estado marcados por las informaciones vertidas en el programa de Telecinco sobre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet.

Terelu Campos contestó, a su manera, en Viva la vida, donde ahora trabaja. Allí prefirió, en gran medida, callar en vez de entrar al barro sobre lo que se había dicho en su anterior programa.

Esa actitud de Terelu no ha gustado a Kiko Hernández, que este martes le envió un duro mensaje desde Sálvame. "Terelu, qué tramposa eres, hija mía. Qué tramposilla nos ha salido Terelu Campos...", comentó.



Lea también: ¿Quiere 'Sálvame' perjudicar profesionalmente a Terelu Campos?

"Con esa dignidad con la que te vistes: 'yo no he visto nada', 'no voy a decir nada', 'qué hijos de hospital son en ese programa', 'yo nunca jugaría con el trabajo de una persona'...", continuó. "Eso lo decías por mí. ¡Nómbrame, no pasa nada!", se quejó Hernández.

"Eres muy mala profesional", espetó. "Yo cuando voy a un plató voy suficientemente informado. Tendrás que ver de lo que se está hablando, ¿no?"

Kiko Hernández lamentó que, en Sálvame, Terelu Campos hablaba "de mil temas y me sorprende que ahora solo hables de Teresa y Edmundo. Eso no es juzgar un trabajo, es definir lo que estás haciendo". "Tramposilla, te voy a hacer 'pum pum' en el culo", ironizó.