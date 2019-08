Bea ('GH17') se rompe al desvelar los motivos de su ruptura con Rodri: "Estoy dolida y con rabia" Ecoteuve.es 18:11 - 27/08/2019 0 Comentarios

La valenciana se abre en canal en su canal de Mtmad sobre su relación con el madrileño

Beatriz Retamal, ganadora de GH 17 ha decidido desvelar a sus seguidores todo lo que pasó para que la ruptura entre ella y Rodrigo Fuertes fuera definitiva. La valenciana se ha roto en Mtmad contando todos los desplantes que el madrileño le ha hecho desde que pusieran fin a su relación.

La joven siempre manifestó no querer hablar sobre su ruptura con su chico... hasta hoy: "He intentado tapar todo y ya me he cansado. Hasta el punto de tener que contar lo que voy a contar delante de una cámara".

Lea también: Rodri ('GH17') estalla contra Yoli ('GH15') tras su polémico vídeo con Bea: "Habla de tu pene de goma"

Bea cuenta los desplantes de Rodrigo desde su ruptura

Bea ha declarado que lo pasó muy mal desde que se distanció de Rodrigo y que le costaba conciliar el sueño. Además, asegura que con el trascurso de los días su sentimiento hacia el madrileño ha cambiado: "Estoy decepcionada, dolida y con rabia. Llegué a pensar que todo había sido una mentira y que quería quitarme del medio".

La valenciana ha narrado todos los esfuerzos que ha hecho para intentar solucionar sus problemas con Fuertes y que él siempre le daba negativas: "Le dije de irnos a Ibiza pero me dijo que estaba ocupado y a los cuatro días se fue con sus amigos a Marbella". Además, añade que insistió y le sugirió pasar tres días juntos y volvió a irse con sus colegas.