'First Dates' vive una de sus citas más picantes: "Lo que mas me pone es ver a la gente comiendo almejas" Ecoteuve.es 27/08/2019 - 15:35 0 Comentarios

Ada y Mireia, dos comensales de este lunes, llevaron la broma al límite

First Dates emitió este lunes uno de sus programas más picantes. Además de la confesión sexual de Rubén que hizo reír a Lidia Torrent, Ada y Mireia, otras comensales compartieron mantel y confidencias íntimas en el restaurante de Carlos Sobera que celebró el 60 aniversario del Festival de Woodstock.

Ada, una bióloga y dependienta, llegó al programa con el objetivo de llenar su "amor ausente". La joven reconoció que no le gustan las etiquetas de la cultura popular y, por eso, no se considera ni lesbiana ni bisexual. "El género es una cosa tan difusa y esos términos son demasiado específicos", apuntó.

Se citó con Mireia, una estudiante de 21 años que se definió como "alguien sociable, estar siempre hablando con gente y conociendo gente nueva". Lo que no sabían que el plato de almejas que pidieron de principal coparía toda la cena.

Lea también: Pablo Chiapella se 'ata' a Mediaset con un contrato de larga duración y debuta como presentador

"Madre mía, las ganas que tenía yo de esto", exclamó Mireia a lo que Ada explicó que ella era vegetariana. "Yo puedo pasar de la carne perfectamente", apuntó la primera a lo que la segunda, muy pilla, dijo: "Pero de las almejas no". "Cómeme la almeja", remató Ada la broma. "Todavía no te has manchado, tiene que llegar el momento".

"Me gusta su sabor y su tacto", explicó Mireia a cámara entre risas. La broma de las almejas llegó hasta una de las pruebas de First Dates, en la que los comensales tuvieron que rascar preguntas picantes. "¿Qué es lo que más te excita?", leyó Mireia a lo que Ada sentenció: "La gente comiendo almejas".