El mensaje de Carlota Corredera a Terelu: "Sálvame' nunca quiere perjudicarte profesionalmente"

La presentadora se dirige a su excompañera: "No quiero que quede en la sombra"

En las últimos días, Sálvame ha apuntado directamente hacia María Teresa Campos al descubrir una supuesta infidelidad de Bigote Arrocet con una mujer. De hecho, el programa prometió publicar unas fotografías que finalmente no salieron a la luz: "Ha ocurrido algo que nos impide sacar las originales".

Además, esta polémica se une a la salida de Terelu del programa hace unos meses. Este fin de semana, la colaboradora tuvo que hacer frente a todas las críticas de sus antiguos compañeros en Viva la vida: "No tengo nada que contestarles, Sandra. Cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete".

Por eso, y pare evitar que su compañera quedara en la "sombra", Carlota Corredera se ha puesto muy seria y ha lanzado un comunicado a Terelu sobre su relación con La Fábrica de la tele, productora de Sálvame.

Carlota Corredera: "Nadie ha puesto en duda la profesionalidad de Terelu"

"Solamente diré algo que tiene que ver a Terelu y su trabajo, hasta que punto esta productora no solo ha apostado por ella en muchas ocasiones, que de hecho Terelu es una de las compañeras de un programa que se emite en Telemadrid y que se llama Huellas de elefante", ha empezado a decir.

"Ella está allí y la productora está encantada con su trabajo. Se fue del programa, fue decisión propia. No me gustaría que quedase nunca a la sombra", han continuado. "Se han hecho cosas que no les ha gustado ni a ella ni a su madre, solo faltaría que no estuviese en su derecho de decirlo o no, pero me gustaría que no quedase ninguna sombra".

"Desde este programa y esta productora jamás queremos perjudicar profesionalmente a una persona que a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos diez años, nadie ha puesto en duda su profesionalidad haga las exclusivas que haga", ha terminado Corredera.