La promesa más surrealista de Mariano Rajoy a un reportero de 'Todo es mentira': "Escribiré tu pregón"

Fabián Pérez abrirá las fiestas de Ribadeo y el expresidente dice que escribirá su discurso

Mariano Rajoy sacó su vis más cómica con Fabián Pérez, reportero de Todo es mentira. El programa se desplazó hasta Leiro, en Ourense, donde el expresidente del Gobierno era el encargado de dar el pregón en la Fiesta de la Vendimia.

Antes de ello, el periodista le pidió "consejo" porque él también tenía un cometido similar: "Mire, usted va a dar el pregón aquí y está delante del pregonero de las fiestas de Ribadeo, que son el sábado que viene. Ocho y media de la tarde, yo no sé si usted tiene hueco en la agenda, pero invitado está".

"No te voy a dar consejo, te mandaré el texto del pregón y entonces la clave es que lo leas bien", respondió Rajoy. "Ten por seguro que ya tienes hecho el 70% del trabajo, pero luego tienes que hacer bien las pausas, los énfasis. Ya está. ¡Arreglao!".

"¿O sea que voy a dar un pregón 70% Mariano Rajoy?", preguntó incrédulo Fabián a lo que el 'popular' contestó de nuevo: "No, no. 70%. El 30% restante lo aporto yo también".

La cosa no quedó aquí, ya que el reportero del programa de Risto Mejide y Marta Flich volvió a la carga después del discurso de Rajoy en Leiro. "Oye, tú acabas conmigo", bromeó al verle de nuevo. "He venido a pedirle consejo, me lo ha dado y he dicho 'este señor es un encanto".

"No, no. He dicho que te mandaré el discurso", repitió una vez más Rajoy dando varias palmaditas en la espalda a Fabián que puso la guinda al reportaje pidiéndole una fotografía. "No vas a salir muy bien, pero bueno", afirmó Mariano con humor. [VÍDEO]