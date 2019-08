La sorprendente respuesta de Javier Nart cuando la presentadora de 'Espejo público' le ha preguntado por Albert Rivera Ecoteuve.es 26/08/2019 - 14:01 0 Comentarios

El eurodiputado se ha negado a hablar del político y de Ciudadanos: "No me interesa"

Lorena García lo ha intentado pero no ha conseguido que Javier Nart hablase de Ciudadanos en su entrevista en Espejo público. De Albert Rivera, menos todavía.

Javier Nart ha dado su opinión sobre algunos asuntos de actualidad y ha criticado el "ombliguismo acentuado" que hay en la política española, especialmente entre sus líderes.



"Tenemos dos problemas como el 'brexit' y la recesión económica y aquí todos los políticos están pensando en su sacrosanto culo", ha lamentado.

Javier Nart, sobre Albert Rivera: "No me interesa"



Cuando la periodista le ha preguntado por la "posición de Ciudadanos, Nart ha sido escueto. "Prefiero no opinar". "Algo me tendrá que decir", ha insistido Lorena García. "Sí, pero lo digo para mí mismo".

La presentadora lo ha seguido intentando: "¿Cree que Ciudadanos ha perdido su lugar?". "Sigo guardando mi opinión". "¿Y sobre Albert Rivera?", ha continuado la periodista. "No me interesa". "¿Ruptura total con Ciudadanos?", ha preguntado García. "No, esperanza absoluta en lo que siempre he creído: igualdad, unidad y solidaridad", ha zanjado Nart, que recientemente dejó el partido por discrepancias con la dirección del mismo.