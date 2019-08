La 'felicitación' de los protagonistas de 'Erkenci Kus' a Cepeda por 30 cumpleaños Ecoteuve.es 13:22 - 26/08/2019 0 Comentarios

El cantante ya confesó su admiración a la novela turca protagonizada por Can Yaman y Demet Ozdemir

Luis Cepeda está de celebración y no es por acumular un nuevo éxito musical. El cantante cumple treinta años y ha bromeado con la famosa 'crisis de los 30' mediante las redes sociales. No obstante, en su trayectoria profesional no pasa ninguna crisis dada la popularidad que ha cosechado su música desde que salió de OT 2017.

El artista cuenta con una legión de seguidores que han llevado al éxito cada uno de sus temas. Sus videoclips cuentan con un gran número de reproducciones y sus canciones siempre han estado bien posicionadas llegando a tener algún single en el número uno.

Con su primer álbum, Principios, Cepeda consiguió mantenerse durante cinco semanas entre los discos más vendidos del país. Es por ello que consiguió el certificado de disco de oro y disco de platino para su primer tema. Asimismo, el cantante también ha conseguido hacer sold-out en varios de los conciertos que ha concedido.

Respecto al terreno personal, su vida ha dado un cambio radical desde que cumpliese los 29 al lado de Aitana Ocaña. Los extriunfitos comenzaron una relación amorosa que llegó a su fin hace unos meses. El estadio del Santiago Bernabéu fue el lugar elegido por los jóvenes para hacer público su noviazgo.

Can Yaman y Demet Ozdemir 'felicitan' a Cepeda: "No te ralles por cumplir 30"

Hace unos días, Cepeda consiguió revolucionar las redes sociales al declararse fiel seguidor de Erkenci Kus: Pájaro soñador. Los seguidores del cantante decidieron publicar escenas de la serie con música del artista de fondo. Además, consiguió posicionar dos de sus temas entre los más vendidos de Itunes en Turquía.

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que un usuario de Twitter ha decidido coger un vídeo en el que aparecen Can Yaman y Demet Ozdemir y subtitularlo con palabras de felicitación hacía el cantante con el objetivo de seguir la broma creada unos días antes.

"Hola extraño hombre de España. Nos hemos enterado que es tu cumpleaños y queremos felicitarte. Venga díselo para que nos invite a la gira con la Ana War", 'dice' él a lo que ella añade: "Que me gustan mucho tus tatuajes de pajaritos. "No te ralles por cumplir 30. Yo también los cumplo y mira que buenorro estoy".